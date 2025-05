Google Vids: ora tutti possono creare video AI personalizzati

Google Vids, il tool di Google per la creazione di contenuti video aziendali integrato nella suite Google Workspace, può ora essere usato per creare video personalizzati con l’AI. Questa innovazione si basa sul modello Veo 2, sviluppato da DeepMind, che consente agli utenti di creare contenuti unici senza dover ricorrere a servizi esterni o a lunghi processi di ricerca di filmati stock.

Come creare video AI con Vids

Il processo di creazione di video tramite l’AI, all’interno di Google Vids, è estremamente intuitivo. Durante l’editing, gli utenti possono semplicemente selezionare l’opzione “Generate video”, inserire una descrizione testuale e visualizzare un’anteprima del video prima di integrarlo nel progetto. Questo approccio elimina la complessità tipica della produzione video, rendendo l’uso di AI video accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate.

Le specifiche tecniche della nuova funzionalità includono una risoluzione massima di 720p, un frame rate di 24 FPS, un formato 16:9 e una durata massima di 8 secondi per ogni clip. Sebbene queste caratteristiche possano sembrare limitanti, rappresentano un compromesso ottimale per garantire la velocità e l’efficienza del processo di generazione video.

Chi potrà usare Veo 2 in Google Vids

Un aspetto particolarmente interessante di questa innovazione è che non comporta costi aggiuntivi per gli utenti con abbonamenti idonei, almeno inizialmente. La tecnologia è attualmente in fase di distribuzione progressiva, con implementazione completa prevista entro due settimane nei domini Rapid Release e Scheduled Release. Gli abbonamenti compatibili sono:

Business Starter

Business Standard

Business Plus

Enterprise Starter

Enterprise Standard

Essentials

Enterprise Essentials

Enterprise Essentials Plus

Nonprofits

Inoltre, fino al 31 maggio 2026 potranno generare video anche gli utenti con add-on:

Gemini Business

Gemini Enterprise

Gemini Education

Gemini Education Premium

Al momento, la funzionalità è disponibile esclusivamente su browser desktop. Sebbene l’interfaccia supporti diverse lingue, i comandi per l’intelligenza artificiale sono attualmente limitati all’inglese. Questo aspetto potrebbe rappresentare una barriera per alcuni utenti, ma non sminuisce l’impatto innovativo della tecnologia.