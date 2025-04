Il mondo del lavoro digitale sta per affrontare una rivoluzione grazie a quanto presentato da Google durante l’evento Google Cloud Next 2025.

L’azienda ha introdotto diverse innovazioni che puntano a migliorare l’efficienza e la collaborazione, come Workspace Flows. Stiamo parlando di una piattaforma che rende l’automazione workflow accessibile a tutti, integrando le applicazioni più popolari della suite Google Workspace.

Questo sistema consente agli utenti di creare flussi di lavoro personalizzati che connettono servizi come Gmail, Drive e Calendar, eliminando la necessità di competenze di programmazione. Ad esempio, è possibile automatizzare il salvataggio di allegati in cartelle specifiche di Drive, in base a criteri definiti per le email ricevute.

Workspace Flows e Gemini 2.5: Google Workspace fa il salto di qualità

L’aspetto più innovativo è l’integrazione con l’Intelligenza Artificiale Gemini 2.5, che semplifica ulteriormente l’uso della piattaforma. Basta descrivere in linguaggio naturale ciò che si desidera automatizzare, e l’IA suggerisce il flusso di lavoro ottimale. Questo approccio mira a ridurre significativamente le attività ripetitive, liberando tempo prezioso per attività più strategiche.

Parallelamente, Google ha presentato due versioni di Gemini 2.5: Pro e Flash. La versione Flash è ottimizzata per operazioni frequenti, come il supporto clienti, grazie a un sistema che gestisce automaticamente le risorse computazionali in base alla complessità delle richieste. Questo garantisce un equilibrio ottimale tra prestazioni e costi, rendendo l’AI ancora più accessibile e versatile.

Per gli sviluppatori, Google ha introdotto strumenti innovativi come l’agente per Gemini Code Assist e l’Application Development Environment. Questi strumenti unificano i servizi cloud con l’AI, creando un ambiente di sviluppo completo e flessibile, ideale per la creazione di applicazioni moderne e integrate.

Un’altra iniziativa significativa è la partnership con Reddit, che utilizzerà le tecnologie di AI generativa di Google per migliorare le funzionalità di ricerca sulla piattaforma. Questo accordo, dal valore stimato di circa 60 milioni di dollari all’anno, permetterà di implementare Reddit Answers, un sistema progettato per sintetizzare thread e commenti, offrendo agli utenti risposte più pertinenti e rapide.