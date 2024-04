Grey's Anatomy 20: dove guardare tutti gli episodi della nuova stagione

Grey’s Anatomy 20 arriva in Italia: la ventesima stagione della popolare serie TV americana, infatti, è ora disponibile in streaming su Disney+ che trasmetterà tutti gli episodi in programma (in totale ci saranno 10 episodi, la metà del solito a causa dello sciopero degli sceneggiatori).

Per chi ha un account Disney+, quindi, basta collegarsi alla piattaforma è avviare lo streaming. Il primo episodio è già disponibile. Per tutti gli altri, invece, è possibile guardare Grey’s Anatomy 20 in streaming semplicemente attivando un nuovo abbonamento, a partire da 5,99 euro al mese.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Grey’s Anatomy 20 è su Disney+

Il primo episodio di Grey’s Anatomy 20 è disponibile su Disney+. A partire dal 2 maggio sarà disponibile il secondo. Successivamente, è previsto il rilascio di un episodio a settimana, fino alla fine della stagione.

Per guardare la serie sulla piattaforma di Disney basta attivare un abbonamento. Le opzioni, per chi non ha una sottoscrizione attiva, sono:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese, con contenuti Full HD e possibilità di accesso alla piattaforma da 2 dispositivi

al costo di con contenuti Full HD e possibilità di accesso alla piattaforma da 2 dispositivi Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno , con contenuti Full HD e possibilità di accesso alla piattaforma da 2 dispositivi

al costo di oppure , con contenuti Full HD e possibilità di accesso alla piattaforma da 2 dispositivi Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno, con contenuti 4K e possibilità di accesso alla piattaforma da 4 dispositivi

Scegliendo il piano annuale, quindi, è possibile accedere al servizio con 2 mesi gratis. Si tratta di un’opzione ottima, soprattutto per chi sceglie il piano Premium, con la possibilità di risparmiare quasi 24 euro sul piano annuale.

Per accedere alla piattaforma basta seguire il link qui di sotto.

Il trailer di Grey’s Anatomy 20

Ecco il trailer ufficiale della nuova stagione di Grey’s Anatomy: