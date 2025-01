GStreamer 1.24.12 migliora le prestazioni su tutte le piattaforme

Il team di GStreamer ha rilasciato una nuova versione di correzione dei bug, 1.24.12, per la serie stabile 1.24, che rimane completamente compatibile con le precedenti versioni 1.24.x. Vale la pena notare che questo aggiornamento risolve principalmente vari problemi senza introdurre nuove funzionalità. GStreamer 1.24.12 introduce diversi miglioramenti e correzioni. Ad esempio, il problema di compilazione degli shader con le versioni più recenti di dxc è stato risolto in d3d12. In decklinkvideosink è stato migliorato il trattamento del framerate in modalità automatica, con una correzione anche in decklinkaudiosink. Il plugin gst-libav ha risolto un crash degli encoder audio (come avenc_ac3) causato da un allineamento insufficiente dei dati di input. Inoltre, ha ripristinato la compatibilità con FFmpeg 4.2, usato in Ubuntu 20.04.

Nel pacchetto gst-editing-services è stata corretta la rilevazione del nome della libreria Python su Windows, migliorando le installazioni. Il plugin netclientclock ha evitato di memorizzare orologi interni falliti nella cache, permettendo alle applicazioni di riprovare successivamente. In oggdemux sono poi stati potenziati la gestione del seeking e la durata.

GStreamer 1.24.12: le altre modifiche ai plugin

Tra le altre migliorie di GStreamer 1.24.12, in rtpvp9pay è stato ottimizzato il parsing del profilo. Con splitmuxsrc è stato stabilizzato l’uso con decodebin3, evitando errori sporadici durante il seeking. In tsdemux è stato risolto un problema di wraparound PTS in modalità ignore-pcr=true. Nel plugin video-overlay-composition sono stati aggiornati i tag video/size/orientation. vtdec ha invece risolto i blocchi occasionali su macOS durante i seeking causati da condizioni di race nel processo di drenaggio. In webrtc è stato impedito il duplicarsi dei tipi di payload quando si usa RTX con più codec video. win32-pluginloader ora impedisce la creazione di finestre durante la fase di ispezione del plugin. Infine, cerbero ora supporta l’uso di ccache con CMake, se attivato. Per ulteriori dettagli su tutte le modifiche introdotte, è possibile consultare il changelog di GStreamer 1.24.12. I file binari precompilati per Android, iOS, macOS e Windows saranno presto disponibili.