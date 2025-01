Guarda gli Australian Open a 7,99 euro con la nuova offerta DAZN

Gli Australian Open stanno entrando nel vivo. Dopo il successo in rimonta di Jannik Sinner contro la wild card australiana Schoolkate, sono quattro gli azzurri che hanno staccato il pass per il terzo turno: il numero uno del mondo, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e, nel singolare femminile, Jasmine Paolini.

Australian Open, le partite degli italiani al terzo turno

I quattro tennisti italiani rimasti in gara agli Australian Open giocheranno i loro incontri del terzo turno nella giornata di sabato. Nel momento in cui scriviamo l’articolo non sono ancora stati resi noti gli orari, conosciamo però gli accoppiamenti, eccoli:

Singolare maschile (terzo turno)

Jannik Sinner-Marc Giron

Lorenzo Musetti-Ben Shelton

Lorenzo Sonego-Fabian Marozsan

Singolare femminile (terzo turno)

Jasmine Paolini-Elina Svitolina

Per Sinner e Musetti ostacolo statunitense, in una sorta di déjà-vu dell’ultima Coppa Davis. Sulla carta, molto più abbordabile l’avversario per Jannik, visto che “Muso” dovrà venire a capo di un talento come Shelton, in grado nel 2023 di raggiungere i quarti in Australia e le semifinali agli US Open.

Incontri complicati anche per Sonego e Paolini: il primo, che è riuscito nell’impresa di eliminare il baby-fenomeno Fonseca al secondo turno, avrà di fronte il magiaro Marozsan, tennista di talento ma discontinuo; Jasmine affronterà invece l’ucraina Svitolina, in grado di comportarsi sempre egregiamente nei tornei del grande slam.

Detto questo, l'offerta sul piano Start di DAZN a 7,99 euro per un mese sarà valida fino al 26 gennaio. Per aderire alla promo e iniziare a vedere da subito gli Australian Open basta collegarsi a questa pagina del sito DAZN.