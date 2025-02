Guarda gli ultimi episodi di Cobra Kai 6 con l'offerta Sky e Netflix

Cobra Kai 6: Parte 3 sta finalmente arrivando. La stagione conclusiva dell’amata serie TV che ha dato seguito al cult Karate Kit sarà disponibile da domani 13 febbraio con gli episodi finali. Iniziata nel 2018 addirittura su YouTube, la serie TV è cresciuta di anno in anno fino a diventare un fenomeno che ha conquistato tutti.

Se non sei abbonato a Netflix puoi approfittare dell’offerta Sky e Netflix che, a partire da 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, mette a tua disposizione non solo un abbonamento Netflix Base senza pubblicità, ma anche tutte le serie e gli show di Sky.

Sky e Netflix insieme: l’offerta da non perdere per vedere Cobra Kai

Cobra Kai: Parte 3 è già un ottimo motivo per riattivare l’abbonamento Netflix, per non parlare di tutti gli altri prodotti già disponibili e per quelli in arrivo nelle prossime settimane. Con questa offerta, però, puoi avere molto di più: anche le serie e gli show di Sky.

M – Il Figlio del Secolo, The White Lotus, L’Arte della Gioia, Masterchef e molto altro ancora, tutto a tua disposizione in un unico posto: il decoder Sky Stream, che si connette alla rete WiFi di casa e non ha bisogno della parabola.

Inoltre, con l’abbonamento avrai diritto anche a Sky Go, in modo da vedere subito i contenuti inclusi nella tua iscrizione mentre aspetti che ti venga consegnato il decoder a casa. Non perdere dunque l’occasione di guardare gli ultimi episodi di Cobra Kai con l’offerta Sky e Netflix: tua a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi.