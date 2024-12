Guarda la finale di X Factor 2024 in streaming anche dall'estero

Siamo giunti al momento tanto atteso della finale di X Factor 2024. Oggi, 5 dicembre 2024, nella splendida e inedita cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si decreterà e celebrerà il vincitore di questa fantastica edizione dello show canoro più famoso. Più di 16mila persone assisteranno LIVE all’evento per uno spettacolo che avrà inizio alle ore 21 e che potrai seguire in streaming su NOW con il pass Entertainment.

Se ti trovi all’estero e non vuoi perdertela dovrai usare una VPN come NordVPN, in offerta per Natale, per superare le restrizioni geografiche.

Finale di X Factor 2024 in streaming: come fare dall’estero

Se non ti trovi in Italia per questa grandissima occasione, ma non vuoi perderti neanche un minuto della diretta LIVE di questa sera, come ti abbiamo anticipato dovrai sfruttare NordVPN per superare le restrizioni geografiche attive sull’app di NOW. Il trucco è quello di fare uso dei tanti server messi a disposizione da NordVPN per simulare la tua posizione in Italia. Come fare? Ecco la procedura passo dopo passo:

Attiva un abbonamento NordVPN con gli sconti di Natale, se non ce l’hai Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vuoi vedere la finalissima Apri NordVPN e inserisci le tue credenziali Apri la lista dei server e collegati a una posizione in Italia Adesso potrai aprire NOW con NordVPN attivo con posizione in Italia per guardare regolarmente la finalissima di X Factor 2024

Grazie a NordVPN sarà come se ti trovassi in Italia senza muoverti dal luogo in cui ti trovi.

E, oltre a questo, avrai anche il vantaggio di sfruttare una connessione velocissima e totalmente sicura, che ti metterà al riparo anche per l’uso quotidiano che tu possa fare per il lavoro o lo shopping online.