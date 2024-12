Guarda Milan-Stella Rossa stasera in diretta su NOW

Questa sera si disputerà la partita Milan-Stella Rossa, valida per la sesta giornata di Champions League. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW alle ore 21:00, con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Gobbi.

Per vedere Milan-Stella Rossa in diretta streaming occorre l’iscrizione al pass Sport di NOW, il piano che include l’intera programmazione sportiva di Sky. Per l’occasione, è disponibile al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro, per un risparmio complessivo in un anno di 120 euro.

Milan-Stella Rossa in diretta in esclusiva su NOW

Dopo un avvio deludente con i ko rimediati contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan ha rialzato la testa ottenendo tre vittorie consecutive contro Bruges, Real Madrid e Slovan Bratislava. Cogliendo un nuovo successo oggi, la squadra rossonera allenata da Paulo Fonseca andrebbe a quota 12 punti, gli stessi punti del Bayern Monaco che attualmente occupa l’ottava posizione (ultimo posto utile per la qualificazione diretta agli ottavi).

Alla luce di quanto fatto vedere fino ad oggi dalla squadra avversaria, Leao e compagni hanno tutti i favori del pronostico dalla loro parte. Dopo cinque partite disputate, infatti, la Stella Rossa ha racimolato appena tre punti, grazie alla vittoria nella quinta giornata contro lo Stoccarda. Tra le fila della squadra di Belgrado gioca anche l’ex rossonero Krunic, uno dei giocatori che faceva parte della rosa scudetto di Pioli.

Tornando all’offerta di NOW, il pass Sport include tutto lo sport di Sky: dalla Serie A (3 partite a turno) alla Serie C, il meglio della Premier League e Bundesliga più la Champions League, Europa League e Conference League; ci sono anche Formula 1, MotoGP, l’intera stagione di tennis, l’Eurolega e l’NBA per gli appassionati di basket e la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2. In questi giorni il pass è in offerta a 14,90 euro al mese per un anno, invece di 24,99 euro.