Hai comprato un nuovo iPhone? Apple Music ti regala 3 mesi senza vincoli

Se hai acquistato di recente un iPhone o qualsiasi altro nuovo dispositivo Apple, hai una grande occasione da cogliere al volo: Apple Music ti offre 3 mesi di abbonamento gratuito illimitato, senza impegno e con la possibilità di godere al 100% di tutte le funzionalità di questa piattaforma musicale. Avrai a disposizione oltre 100 milioni di brani, playlist curate da esperti e una qualità sonora senza pari grazie alla definizione lossless e all’immersivo audio spaziale.

Come attivare l’offerta

L’iter per reclamare il tuo abbonamento è integrato nel sistema operativo del tuo nuovo dispositivo: ti basterà quindi configurare l’iPhone, o altri device come iPad, Mac o Apple TV, associando il tuo ID Apple. Fatto questo, ti sarà sufficiente aprire l’app di Apple Music che trovi già preinstallata nel dispositivo e, all’apertura, dovresti vedere una notifica automatica. In caso contrario, la promo si trova facilmente nella scheda Home dell’applicazione e a quel punto ti basterà toccare il pulsante “Accetta ora” per sbloccare i 90 giorni di prova gratuita.

Il trimestre gratuito, che ricordiamo essere senza impegno, non prevede alcuna limitazione né in termini tecnici né di funzionalità a disposizione: avrai quindi la massima qualità audio, il supporto all’audio spaziale immersivo e tutti i contenuti esclusivi presenti in catalogo tra brani, concerti live, interviste, podcast e molto altro ancora.

La trasparenza dell’offerta garantisce che puoi disdire quando vuoi, in totale autonomia, prima dell’eventuale scatto del rinnovo a pagamento. Avrai tempo per pensarci, tre mesi sono tantissimi.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.