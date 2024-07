Hamster Kombat, rischio malware per milioni di videogiocatori

Secondo quanto riportato dai ricercatori di ESET, i videogiocatori di Hamster Kombat sarebbero stati presi di mira da una serie di malware, infostealer e adware.

Il titolo, disponibile sia su Windows che su Android, conta al momento oltre 250 milioni di videogiocatori attivi: un numero elevato che, a quanto pare, ha catturato l’attenzione dei cybercriminali.

Hamster Kombat è stato lanciato a marzo 2024 all’interno dell’app Telegram. Per eseguire il gioco è necessario aprire un canale bot di Telegram e attivare lo stesso. Di per sé, il gioco in questione è alquanto basilare: al videogiocatore vengono chieste attività semplici che, nella totalità dei casi, prevedono ripetuti tap (o clic) su schermo. Tutto ciò porta l’utente a ottenere valuta virtuale, che poi è convertibile in criptovaluta HMSTR.

Hamster Kombat nel mirino dei cybercriminali: a rischio utenti Android e Windows

Stando al report di ESET, le truffe che riguardano Hamster Kombat sono diverse. Una delle più diffuse riguarda una versione falsa dell’app che, a quanto pare, si sta diffondendo su Android. Questa è chiamata HAMSTER EASY e viene utilizzato per veicolare lo spyware Ratel Android.

Casi simili si sono verificati anche tra gli utenti Windows. Una versione falsa del gioco, infatti, sembra agire sul sistema operativo di Microsoft diffondendo il temibile Lumma Stealer. Tenendo conto che i videogiocatori sono in qualche modo interessati alle criptovalute, questo agente malevolo lavora in modo chirurgico, cercando le credenziali per eventuali wallet per criptovalute in possesso dell’utente.

Per evitare veri e propri disastri, gli esperti di sicurezza raccomandano di accedere ad Hamster Kombat solo tramite il canale Telegram ufficiale. Inoltre, dotare il proprio dispositivo (sia smartphone che PC) di un sistema antivirus efficace può risultare utile per ridurre ancora più sensibilmente gli eventuali rischi.