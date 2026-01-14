HBO Max arriva su Prime Video a partire da 5,99€ al mese

HBO Max è la grande novità dell’universo streaming con cui si è aperto il 2026: la nuova piattaforma, che arriva finalmente anche in Italia, ti permetterà di accedere a un catalogo di contenuti immenso e di qualità, con produzioni HBO certamente, ma soprattutto tutta l’etichetta cinematografica e televisiva di Warner Bros. Discovery oltre ad altre produzioni di terze parti. L’app è stata inserita anche in Prime Video, come canale aggiuntivo al quale puoi abbonarti a partire da 5,99 euro al mese.

Il vantaggio indiscusso di attivarlo tramite Prime Video è quello di avere i contenuti di entrambe le piattaforme in un unico posto. Questo ti permetterà di passare da un catalogo all’altro o di integrarli nell’unica schermata principale, così da poter accedere facilmente a entrambe le proposte. Utile anche nel caso l’app di HBO Max non sia disponibile per il tuo dispositivo o smart TV.

I contenuti, come detto, sono tantissimi: trattandosi di una piattaforma gestita da Warner Bros. avrai intere saghe amatissime come quelle de Il Signore degli Anelli e Harry Potter (compresa la nuova serie TV in arrivo l’anno prossimo), ma anche grandi classici HBO come The Pitt, Game of Thrones, House of The Dragon, The White Lotus, Succession, The Last of Us, Chernobyl, Euphoria, IT – Welcome to Derry, True Detective, Sex and The City e molte altre ancora.

Non mancano i film più popolari, anche recentissimi, come Una Battaglia Dopo L’Altra, Superman per non parlare dei contenuti Cartoon Network, Discovery, Nove, Real Time e DMAX. Insomma, HBO Max è appena sbarcata in Italia ma rischia di essere già irrinunciabile: abbonati a partire da 5,99 euro al mese.