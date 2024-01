Help me Write per Gmail: Google a lavoro per migliorare l'IA

Gmail è, senza ombra di dubbio, una delle migliori app dedicate alla posta elettronica su Android, come testimoniato dai milioni e milioni di utenti.

A quanto pare, però, Google non vuole sedersi sugli allori e, proprio per questo motivo, sembra avere in serbo alcune novità molto interessanti. La funzionalità Help me Write, basata sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per realizzare rapidamente messaggi e-mail, sembra essere destinata a dei sostanziali miglioramenti nel futuro.

Una funzione, individuata dal blog TheSpAndroid, ha individuato una funzione in fase di sviluppo dell’app Gmail per Android che consente di redigere un’e-mail totalmente attraverso comandi vocali. Di fatto, è possibile chiedere all’IA integrata all’app di realizzare un tipo specifico di messaggio.

Non si tratta di semplice dettatura: Help me Write renderà ancora più facile redigere e-mail in tempi record

A un primo sguardo, sembra che questa funzionalità sia molto simile ai classici sistemi di dettatura, fornendo però un qualcosa in più. Si tratta, infatti, di un sistema integrato in Gmail, con la voce utilizzabile come avviene con i prompt testuali con chatbot. Si va ben oltre ciò che è un semplice dettato, parola per parola.

Da quanto emerso, quando la funzione viene attivata all’utente viene proposto un pulsante per attivare il microfono. Una volta toccato, l’app resta in attesa di ottenere i comandi del caso. Infine, attraverso il tasto Create, è possibile avviare la stesura del testo attraverso IA. Come già accennato, questa funzione è stata scovata all’interno del codice dell’app. Di fatto, non è chiaro quando e se effettivamente Google implementerà la stessa su Gmail per Android.

Di certo il colosso di Mountain View ha dimostrato di avere un occhio di riguardo per il client di posta elettronica. Sotto questo punto di vista, basta pensare all’introduzione del nuovo filtro antispam, anch’esso dotato di un funzionamento basato sull’IA.