Hengbot Sirius: il cane robot che balla e gioca a calcio

Si chiama Hengbot Sirius e potrebbe essere una vera rivoluzione nel panorama della robotica di consumo. Con un prezzo di 1.299 dollari, questo cane robot vanta specifiche tecniche di ottimo livello, tra cui 14 assi di movimento, una fotocamera da 8 megapixel e un’autonomia che varia tra i 40 e i 60 minuti in movimento, il tutto in dimensioni piccolissime e con un peso di appena 1 kg.

Hengbot Sirius: piccolo e personalizzabile

Mostrato in anteprima al CES 2025, il robot domestico Sirius rappresenta un notevole passo avanti nella robotica. Grazie ai giunti Neurocore sviluppati internamente, il dispositivo offre una fluidità di movimento straordinaria. Questa tecnologia permette al robot di compiere azioni complesse come ballare a ritmo di musica o partecipare a giochi interattivi come il calcio, dimostrando la sua capacità di integrarsi in modo dinamico negli ambienti domestici.

Un elemento distintivo di Sirius è il suo sistema di personalizzazione avanzato. Attraverso un’interfaccia intuitiva, gli utenti possono modificare l’aspetto e il comportamento del robot.

È possibile scegliere tra diversi modelli estetici ispirati a razze canine, come il Corgi (la versione standard sembra un Pinscher), o caricare pacchetti vocali personalizzati. Inoltre, grazie all’integrazione con la tecnologia OpenAI, Sirius può sviluppare una personalità unica, rispondendo a comandi vocali complessi e adattandosi alle esigenze dell’utente.

Dal punto di vista hardware, Sirius è dotato di una fotocamera da 8 megapixel per una visione artificiale avanzata e due porte USB-C per l’espansione con accessori. La batteria offre un’autonomia fino a un’ora in movimento o due ore in modalità statica, con un tempo di ricarica di circa un’ora. Queste caratteristiche lo rendono un dispositivo altamente performante per l’uso interno, anche se Hengbot consiglia di limitarne l’utilizzo a superfici piane e ambienti chiusi.

Nonostante l’aspetto giocoso, Sirius è progettato per un pubblico adulto con inclinazioni creative. Hengbot garantisce che il robot non raccoglie dati personali, invitando però gli utenti a prestare attenzione nell’utilizzo delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che potrebbero occasionalmente generare risposte imprecise.

Disponibilità e preordini

Gli interessati possono già preordinare Hengbot Sirius sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 1.299 dollari. Al momento c’è persino uno sconto di 800 dollari, per chi versa una caparra di 20 dollari. Le consegne sono previste per l’autunno.