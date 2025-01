Hippocratic AI raccoglie 141 milioni di dollari: di cosa si tratta?

Siamo abituati ad abbinare l’Intelligenza Artificiale alla creazione di contenuti, siano essi testo, immagini o video. Questa tecnologia, in realtà, può avere un apporto fondamentale nel contesto della medicina.

Sebbene la maggior parte dei modelli applicati a questo settore si concentrino sulla riduzione del carico amministrativo, vi sono alcune rare soluzioni che si focalizzano su aspetti molto più pratici. Un chiaro esempio in tal senso è il progetto Hippocratic AI, una startup che applica tali principi tecnologici per gestire la carenza di professionisti sanitari, creando agenti in grado di eseguire compiti medici semplici come procedure pre-operatorie, monitoraggio remoto dei pazienti e situazioni simili.

Hippocratic AI ha 141 milioni di dollari nel corso degli ultimi mesi, raggiungendo una valutazione complessiva pari a 1,64 miliardi di dollari. A credere in questo progetto sono state diverse entità di spicco nell’ambito tecnologico, da Kleiner Perkins (società venture capital americana) fino a General Catalyst e persino NVIDIA. Di fatto, sebbene sia stata fondata meno di due anni fa, questa realtà è di fatto una delle startup sanitarie più importanti al mondo.

Hippocratic AI permette di gestire la carenza di medici, svolgendo compiti semplici ma essenziali

Grazie al flusso di denaro ottenuto, Hippocratic AI prevede di espandere i propri prodotti in nuovi mercati e a livello internazionale. La crescente domanda di soluzioni innovative nel settore medico, rende questa iniziativa particolarmente rilevante, poiché comporta risvolti pratici e tangibili per i pazienti.

Sebbene la sostituzione dei classici medici di famiglia sia ancora da considerarsi come pura utopia, l’AI può rappresentare un valido supporto per il settore sanitario. Soprattutto dove vi è carenza di strutture e soprattutto di personale, questa tecnologia può rappresentare una vera e propria svolta.

A dimostrazione di quanto affermato, poco più di un anno fa, anche Bill Gates si è dimostrato più che entusiasta rispetto alle potenziali prospettive dell’AI applicata alla sanità.