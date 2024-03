Hugging Face ed ex scienziato Tesla insieme per progetto di IA e robotica

L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia di tendenza, con centinaia di progetti più o meno interessanti presentati nel giro di pochi mesi.

Ma cosa succede se questa viene combinata con un altro settore futuristico come la robotica? Hugging Face, in collaborazione con un ex scienziato di Tesla, si starebbe muovendo proprio in questa direzione.

Ad annunciare questa nuova e interessante sinergia è stato proprio l’ex dipendente dell’azienda di Elon Musk, Remi Cadene, attraverso un tweet su X. Nel messaggio, il ricercatore ha sottolineato come dopo 3 anni di lavoro su Optimus (il robot umanoide di Tesla) ha deciso di unirsi a Hugging Face, per avviare un ambizioso progetto open source legato a IA e robotica.

Hugging Face è un nome ben noto a chi frequenta il contesto IA, visto che si tratta di una piattaforma open source che offre diversi repository e modelli pre-addestrati, principalmente nell’ambito dell’elaborazione del linguaggio naturale. Di fatto, per questa compagnia, l’entrata in scena nel settore della robotica rappresenta una novità assoluta.

IA e robotica, non solo Hugging Face: anche OpenAI si muove in questa direzione

Nonostante la compagnia appena citata non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, attraverso la ripubblicazione del tweet di Cadene ha implicitamente confermato quanto detto dal ricercatore. A confermare il tutto, se ce ne fosse bisogno, sembra essere un annuncio di lavoro pubblicato da Hugging Face attraverso cui starebbe cercando un ingegnere di robotica in Francia.

Visto il curriculum di Cadene, il paragone con il già citato Optimus appare quasi naturale. Nonostante ciò, va detto che anche altri colossi del settore sembrano volersi muovere in questa direzione.

OpenAI, per esempio, ha avviato una collaborazione con la società di robotica Figure. In questo caso, si parla di un ingente finanziamento (si parla di circa 675 milioni) per un progetto che riguarderebbe robot umanoidi autonomi.