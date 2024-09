Hugging Face supera un milione di modelli IA ospitati

Hugging Face, piattaforma dedicata ai modelli basati sull’Intelligenza Artificiale, ha raggiunto uno straordinario traguardo a dimostrazione di quanto questa tecnologia sia ormai diffusa. Il servizio, che ha il merito di aver lanciato Llama di Meta e Gemma 2 di Google, ha infatti superato un milione di modelli IA.

L’aumento di prodotti su Hugging Face ha avuto un’impennata nel corso del 2023, con una crescita sempre più rapida. All’inizio di settembre, i dati facevano registrare ben 1.193.810 modelli, con una notevole crescita in tutto il mese.

1M Models on @huggingface Hub 📈 Models are going exponential month over month and September isn’t even over yet 🤯 pic.twitter.com/1NGRA4tqxN — Caleb (@calebfahlgren) September 26, 2024

5 milioni di utenti e una crescita esponenziale: il boom di Hugging Face

Merito del successo di questo sito è, come già lasciato intuire, alcune collaborazioni di prestigio. Per Microsoft, NVIDIA e Meta, Hugging Face rappresenta il trampolino di lancio ideale per i prodotti basati sull’IA. Ciò non significa che a piattaforma abbia rinunciato ad alcuni progetti “in proprio” come HuggingChat, proposta nel 2023 come potenziale alternativa a ChatGPT.

A crescere sono anche stati i set di dati messi a disposizione degli sviluppatori che, dai 670 di Aprile 2022, sono diventati oltre 17.000 di quelli disponibili allo stato attuale. L’enorme crescita della piattaforma non è però relativa ai solo contenuti. Lo scorso 20 agosto, infatti, l’account ufficiale X del servizio ha pubblicato un messaggio in cui celebrava il superamento di 5 milioni di utenti.

We passed 5 million users. 🥳That’s 5 million of you who have signed up on the Hub 🚀 thank you for contributing to the ecosystem and making open Machine Learning happen! We’re just getting started 🤗 pic.twitter.com/8Ls3kZXdTg — Hugging Face (@huggingface) August 19, 2024

I numeri esaltanti permettono di definire Hugging Face come un punto di riferimento per questa tecnologia specifica, con prospettive future di ulteriore crescita.