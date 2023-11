Humane lancia AI Pin, il dispositivo che sostituisce lo smartphone

Già durante lo scorso mese di aprile, Imran Chaudhri, veterano ex-Apple e cofondatore di Humane, aveva mostrato qualcosa di straordinario. La startup venne inaugurata con un prodotto molto singolare: un proiettore AI indossabile in grado di funzionare come fosse ChatGPT.

Ora proprio quel dispositivo è stato lanciato ufficialmente e si chiama AI Pin. Essenzialmente, per quanto riguarda il design, il device di Humane è di forma quadrata, con la maggior parte dello spazio che è occupata da una batteria. Utilizzando un sistema di magneti, il prodotto è stato progettato per essere fissato sui vestiti o su altre superfici, come ad esempio uno zaino.

Internamente il cuore pulsante è rappresentato da un processore di Qualcomm, uno Snapdragon non precisato, mentre si può notare anche un piccolo touchpad. Non mancano fotocamera e un piccolo proiettore integrato che mostrerà l’interfaccia monocromatica su qualsiasi superficie.

Humante AI Pin, il dispositivo ideato per sostituire lo smartphone

Partendo proprio dalla fotocamera, l’AI Pin è in grado di scattare foto e registrare video con un sensore da 13 MP. Per attivarla bisognerà toccare o fare uno swipe sul touchpad. Un LED indicatore definito “Trust Light” si accenderà quando la fotocamera è attiva, segnalandolo a chi sta registrando.

La grande caratteristica, quella principale, è l’integrazione con l’intelligenza artificiale, possibile grazie alla piattaforma GPT-4 di OpenAI. L’IA potrà gestire la messaggistica vocale la traduzione è molto altro ancora. Addirittura è presente una funzione che può prendere informazioni registrando una qualsiasi riunione e stilare un elenco puntato con i punti salienti.

Il sistema operativo è definito Cosmos e si mostra con una proiezione sulla mano e su altre superfici. Il dispositivo costa al lancio 699 $, ma sarà necessario pagare anche un abbonamento da 24 $ a Humane. Secondo le indiscrezioni, i preordini del nuovo AI Pin partiranno dal prossimo 16 novembre, con le prime spedizioni fissate per inizio 2024.