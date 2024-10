HYPE Premium è il conto "all inclusive" più conveniente

HYPE Premium è la scelta giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente davvero completo e ricco di vantaggi. Per i clienti che scelgono questa versione del conto proposto da HYPE, infatti, c’è la Carta di debito World Elite Mastercard oltre alla possibilità di effettuare pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo. Ci sono anche i bonifici istantanei gratis.

Ad arricchire i vantaggi inclusi in HYPE Premium troviamo l’assistenza prioritaria su WhatsApp e la possibilità di sfruttare un’assicurazione su viaggi, spese mediche e molto altro. Per accedere ad HYPE Premium è previsto un canone mensile di 9,90 euro al mese. L’apertura del conto può avvenire tramite il sito ufficiale di HYPE, disponibile di seguito.

Per i nuovi clienti, grazie al codice promo CIAOHYPER, è possibile ottenere subito un bonus di 25 euro.

Conto HYPE: il conto “all inclusive” più conveniente

Con Conto HYPE Premium è possibile sfruttare i seguenti vantaggi:

carta di debito World Elite Mastercard

prelievi e pagamenti gratis in tutto il mondo

bonifici istantanei senza commissioni

assicurazione su volo cancellato o in ritardo, bagagli smarriti, assistenza e spese mediche

accesso alle lounge in oltre 1.000 aeroporti in tutto il mondo

fast track gratuito in diversi aeroporti italiani

assistenza prioritaria tramite WhatsApp

Si tratta, quindi, di un conto completo, ricco di vantaggi e ideale per chi ha bisogno della massima libertà di utilizzo e punta ad arricchire il servizio offerto dalla banca con tanti vantaggi extra. Per accedere a Conto HYPE Premium basta un abbonamento da 9,90 euro al mese.

I clienti HYPE, inoltre, possono passare anche al piano a canone zero oppure alla versione Next, da 3,99 euro al mese. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto. Inserendo il codice CIAOHYPER è possibile ottenere un bonus di 25 euro.