Hyprland 0.48: rilasciata nuova versione con svariate novità

Hyprland, uno dei window manager per Linux più apprezzati dagli utenti, ha rilasciato la versione 0.48, ricca di ottimizzazioni e nuove funzionalità. Hyprland 0.48 introduce una nuovissima finestra di dialogo ANR (Application Not Responding). Questa comoda funzionalità dipende da hyprland-qtutils, che la maggior parte dei principali sistemi di packaging ha già adottato. Inoltre, l’amata groupbar ha subito notevoli miglioramenti. Gli utenti potranno infatti personalizzare diversi elementi, dall’arrotondamento e dimensione del carattere agli spazi e all’altezza.

Un altro sviluppo significativo in Hyprland 0.48 è la gestione completa del colore. Ora supporta il nuovo protocollo CM, consentendo trasformazioni di colore precise. In parole povere, ciò significa una resa cromatica più coerente e accurata in tutte le applicazioni. Questa versione include anche una serie di correzioni mirate ai problemi di sincronizzazione. Il team ha affrontato problemi di vecchia data, come il ritardo sull’hardware NVIDIA e lo sfarfallio in caso di elevato utilizzo della GPU, affrontando la sincronizzazione esplicita e i perfezionamenti della sincronizzazione regolare.

Hyprland 0.48: gli altri miglioramenti introdotti

La versione più recente di Hyprland è dotata di diverse altre aggiunte degne di nota. Ad esempio, vi sono miglioramenti a Xwayland. Ora è supportato il trasferimento di grandi quantità di dati (INCR), ottimizza il drag-and-drop e aggiunge altre migliorie. Vi è poi un nuovo stile di animazione ispirato a GNOME e regole avanzate per le finestre “sempre in primo piano“. L’update include anche una nuova opzione “cyclenext hist” che migliora la navigazione tra le finestre per un flusso di lavoro più intuitivo.

Tra le altre novità di Hyprland 0.48 vi è il supporto IPC per Hyprsunset. Ciò rende più efficace l’automazione della regolazione dei colori dello schermo. Inoltre, –hl-url in Hyprpm: consente di personalizzare le fonti dei pacchetti di Hyprland per una gestione più semplice. Infine, non mancano nuove opzioni flip_x e flip_y per i touchpad, follow_mouse_threshold che introduce un ritardo per decidere quando il focus deve seguire il mouse e Idle-Notify versione 2 che migliora il risparmio energetico e le notifiche legate all’inattività. Come al solito, questa nuova release include anche molte correzioni di bug. L’elenco completo può essere trovato sulla pagina GitHub del progetto. Per maggiori dettagli è possibile consultare l’annuncio ufficiale.