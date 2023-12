I guadagni di Bonk e NuggetRush eclissano Dogecoin

Il mercato delle criptovalute è una fonte inesauribile di emozioni, con i trader che cavalcano costantemente le diverse onde. Mentre Bonk (BONK) e NuggetRush(NUGX) stanno registrando guadagni enormi, la crescita di Dogecoin (DOGE) impallidisce al confronto. Questo ha portato alcuni a chiedersi: Dogecoin è ancora il re dei meme? Considerato l’ingresso sul mercato di meme coin sempre più interessanti, come NuggetRush, il dominio di DOGE è minacciato.

Questo articolo tratterà l’ascesa di Bonk e NuggeRush, spiegando perché Dogecoin è diventato poco interessante. Iniziamo.

NuggetRush (NUGX): un nuovo e promettente concorrente

Il panorama delle criptovalute è un terreno fertile per le innovazioni e NuggetRush (NUGX) si trova all’incrocio tra crescita e innovazione. Questa migliore ICO si distingue per il suo mix di meme, play-to-earn (P2E) e GameFi. Inoltre, secondo gli esperti, supererà le meme coin più popolari. Alla luce di ciò, la prevendita ha registrato un rapido esaurimento, con gli investitori che puntano a posizionarsi per trarre profitto.

In qualità di meme coin, utilizzerà internet e costruirà una forte community, che sarà parte integrante della sua crescita. La sua dedizione alla community è ulteriormente enfatizzata dalla funzione di governance del token, che dà ai possessori voce in capitolo sulla direzione futura dell’ecosistema. Inoltre, l’integrazione delle funzioni play-to-earn e GameFi nell’ecosistema introduce un’utilità tangibile, che manca a molte meme coin.

Il gioco in arrivo sarà incentrato sull’estrazione dell’oro. Promette un’esperienza di gioco entusiasmante e la possibilità di guadagnare ricompense durante le avventure e le missioni. Inoltre, le ricompense raccolte potranno essere scambiate sul mercato in cambio di denaro o oro.

Al centro di questa piattaforma di gioco ci sarà NuggetRush, il token di utilità dell’ecosistema e una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

La prevendita è attualmente al terzo round e un token costa solo 0,013 $. Secondo i maggiori esperti, il suo prezzo aumenterà del 5.000% dopo il lancio, fatto che la posiziona come la migliore nuova criptovaluta in cui investire oggi.

Bonk (BONK): salita verso l’alto

In uno sviluppo che ha suscitato entusiasmo all’interno della community delle criptovalute, in particolare di Solana, il valore di Bonk (BONK) è salito alle stelle. La meme coin basata su Solana è recentemente entrata tra le migliori 100 criptovalute grazie alla sua crescita esplosiva. Negli ultimi 3 mesi, il suo prezzo è aumentato di oltre il 5.000%. Dato che il suo slancio che non mostra segni di rallentamento a breve, è una delle migliori criptovalute in cui investire.

Essendo il primo token a tema canino su Solana, Bonk ha un forte seguito. Questo lo rende pronto per una crescita ancora maggiore in futuro. Dato il suo enorme potenziale di rialzo, Bonk potrebbe scalzare le meme coin più popolari, posizionandosi come una delle migliori criptovalute in cui investire.

Dogecoin (DOGE): perdita di interesse

Dogecoin (DOGE) è sempre stata la meme coin da battere e il motivo è chiaro. È stata la prima del suo genere, lanciata nel 2013. Il suo successo ha portato a un’ondata di nuove criptovalute – dette proprio meme coin – che hanno cercato di cavalcare l’onda della sua popolarità. Anche se alcune si sono avvicinate a superarla, Dogecoin rimane la meme coin più popolare.

Nonostante ciò, pur essendo la prima criptovaluta del settore dei meme, molti si chiedono quanto durerà il suo regno. Negli ultimi tempi, infatti, ha mostrato un movimento poco soddisfacente ed è diventata meno attraente, con gli investitori che hanno optato per criptovalute più nuove e promettenti. Data l’ampia capitalizzazione di mercato, Dogecoin ha uno scarso potenziale di crescita, che spinge i trader a scegliere imprese più redditizie. Nonostante ciò, Dogecoin è ancora una buona criptovaluta da acquistare, anche se non promette una crescita esplosiva.

Conclusione

Il panorama delle criptovalute è in continua evoluzione; per questo motivo, i guadagni di Bonk e NuggetRush, che hanno eclissato Dogecoin, non sono una sorpresa. Queste nuove criptovalute sono destinate a sfidare il dominio di DOGE e sono quindi token da tenere d’occhio.

