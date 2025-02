I piani di Babbel sono scontati: così imparare una lingua è più conveniente

Se hai deciso di imparare una nuova lingua nel 2025, questa è l’occasione per approfittare della promozione di Babbel, che offre un forte sconto sia sul piano annuale e su quello a vita.

Si tratta di una delle piattaforme di apprendimento linguistico più utilizzate al mondo, progettata per aiutare gli utenti a migliorare le proprie competenze in modo pratico e flessibile. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i vantaggi che offre.

Babbel semplifica l’apprendimento della lingua e ora è più conveniente

I numeri parlano chiaro: oltre 15 milioni di abbonamenti venduti, più di 200 esperti in didattica linguistica coinvolti nella creazione dei corsi e il 92% degli utenti che dichiara di aver migliorato le proprie competenze in appena due mesi. Non dovrai preoccuparti di non essere all’altezza: il livello è personalizzato in base alla propria dimestichezza e anche alle aspettative che si hanno.

Il metodo di Babbel si basa su lezioni mirate alla conversazione, pensate per sviluppare abilità reali e immediatamente spendibili nella vita di tutti i giorni. Le lezioni possono essere seguite tramite l’app o in videochiamata con insegnanti madrelingua, permettendo di adattare l’apprendimento ai propri ritmi e impegni quotidiani.

Babbel è stato studiato per permettere agli studenti di iniziare a parlare la lingua desiderata in sole tre settimane, grazie a lezioni brevi e interattive e all’integrazione dell’AI. Sono 14 le lingue disponibili, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, olandese, polacco, russo e indonesiano.

L’offerta in scadenza permette di accedere a Babbel a un prezzo super conveniente:

5,99€ al mese per il piano annuale

per il piano annuale 299,99€ una tantum per il piano a vita

Per attivare lo sconto basta visitare il sito ufficiale di Babbel e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.