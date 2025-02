I problemi di TikTok portano a notevole crescita di Snapchat

Nel contesto di una recente riunione tra i vertici di Snapchat, il CEO della piattaforma Evan Spiegel ha ammesso come l’incertezza che circonda TikTok e in suo futuro ha dato una notevole spinta al suo social.

L’incremento di utenti e di traffico è legato anche alla migrazione di alcuni creator che, preoccupati dalla situazione della piattaforma di Bytdance sul territorio americano, stanno cercando ospitalità su altre piattaforme simili.

Snapchat può vantare circa 850 milioni di utenti attivi mensili, numeri considerevoli che non si distanziano troppo da TikTok, che arriva a 1,1 miliardi di utenti. Secondo quanto affermato dalla prima piattaforma, con l’implementazione del programma Snap Star, il numero di creator attivi è aumentato in modo considerevole, andando a catturare chi ha percepito troppa incertezza sul futuro del social cinese.

Snapchat: crescono utenti e fatturato, anche grazie alla crisi di TikTok

Stando a quanto affermato da Spiegel, sono aumentati anche i contenuti pubblicati sulla piattaforma. Nel quarto trimestre dello scorso anno, secondo il CEO, sono stati pubblicati un miliardo di post al mese, con un’ecosistema che sta crescendo in modo rapido e senza particolari criticità. Il dato che di certo sta più a cuore per Spiegel è però il fatturato: Snapchat è infatti passato dai 1,36 miliardi di dollari del 2023 ai 1,55 miliardi del 2024.

Questo aumento, a quanto pare, sembra comunque interessare tutte le piattaforme social in circolazione. La situazione di TikTok, infatti, ha portato al boom di RedNote, ma anche a un aumento del coinvolgimento degli utenti su YouTube e tutti i principali servizi di Meta.

Sebbene Snapchat non sia uno dei social network più affermati ne nostro paese, visto il ritmo di crescita, è senza dubbio un nome da tenere in considerazione per il futuro.