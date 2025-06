Instagram lancia nuove funzionalità per l'app Edits

Instagram ha potenziato la sua app di editing video, Edits, introducendo una serie di nuove funzionalità che offrono nuovi strumenti per i creator di contenuti. Tra le novità più rilevanti troviamo i Keyframes, una funzione utilissima per rendere più interessanti i video registrati in economia dai creatori alle prime armi.

Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Meta per posizionarsi come leader nel settore, puntando a sfidare rivali consolidati come CapCut.

Le nuove funzioni di Edits

La funzionalità più innovativa di questo aggiornamento è senza dubbio quella dei Keyframes. Grazie a questo strumento, i creator possono selezionare momenti specifici della timeline dei loro video e modificarli in modo avanzato. In futuro, questa tecnologia sarà estesa anche ad altri elementi come testi, adesivi e grafica, offrendo un controllo creativo senza precedenti.

Un altro aggiornamento significativo riguarda la scheda “Idee”, che è stata completamente riprogettata. Questa sezione ora consente di salvare tracce audio e aggiungere note adesive, migliorando l’organizzazione dei progetti multimediali.

Tra le nuove funzionalità, spicca anche una tecnologia avanzata per la riduzione del rumore, pensata per migliorare la qualità delle funzioni vocali come i voiceover. Questa innovazione permette registrazioni di qualità professionale direttamente all’interno dell’app, semplificando ulteriormente il flusso di lavoro per i creator.

Edits: tante novità in soli due mesi

Dalla sua introduzione nell’aprile scorso, Edits ha continuato a evolversi con aggiornamenti costanti. Tra le aggiunte più apprezzate troviamo nuovi font, transizioni fluide e un teleprompter integrato. Tuttavia, la funzione che ha catturato maggiormente l’attenzione è l’AI Restyling. Questa tecnologia basata sull’intelligenza artificiale consente di trasformare radicalmente un video, generando scene completamente nuove. L’AI Restyling non solo rappresenta un’innovazione unica nel settore, ma preannuncia anche una serie di sviluppi futuri che potrebbero ridefinire il concetto stesso di editing video.

Nonostante tutte queste funzionalità siano attualmente gratuite, Meta ha lasciato intendere che alcune di esse potrebbero diventare a pagamento in futuro. Questo potrebbe includere strumenti avanzati come l’AI Restyling o la tecnologia di riduzione del rumore. Questa strategia di monetizzazione sembra mirata a consolidare il posizionamento di Instagram nel mercato, offrendo opzioni premium ai creator più esigenti. La mossa potrebbe anche rappresentare un tentativo di attrarre utenti dai competitor, come CapCut, offrendo una piattaforma più completa e versatile.