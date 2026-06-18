I riassunti IA di Gmail arrivano per tutti: come disattivarli

Google sta ampliando in modo significativo la presenza di Gemini all’interno di Gmail, portando i riassunti automatici delle email a una platea molto più vasta di utenti.

La novità riguarda direttamente oltre un miliardo di persone che usano tale servizio ogni giorno: il sistema basato su Intelligenza Artificiale ora mostra sintesi delle conversazioni più lunghe o complesse direttamente in cima al thread, senza che l’utente debba fare nulla. Una comodità evidente, ma che ha riacceso immediatamente il dibattito tra chi apprezza l’automazione e chi preferisce mantenere il controllo su ciò che viene analizzato nella propria casella di posta.

Come funziona il sistema di sintesi automatica

Gemini analizza l’intera sequenza di messaggi, non la singola email, e produce un riepilogo dei punti considerati più rilevanti.

Quando arrivano nuove risposte, il riassunto si aggiorna automaticamente per seguire l’evoluzione della conversazione. La funzione è pensata soprattutto per contesti professionali o per chi gestisce volumi elevati di messaggi, riducendo il tempo necessario per capire rapidamente lo stato di una discussione articolata.

Google precisa che i contenuti di Gmail non vengono usati per addestrare i modelli Gemini, distinguendo tra elaborazione funzionale e utilizzo dei dati per il training. Nonostante questa distinzione, le preoccupazioni sulla gestione delle informazioni personali continuano a emergere tra utenti ed esperti del settore.

Disattivare la funzione non è semplice

Uno dei punti più critici riguarda la disattivazione. Gmail non offre un controllo dedicato esclusivamente ai riassunti automatici: per disabilitarli è spesso necessario rinunciare all’intero pacchetto delle Funzionalità intelligenti. La situazione varia in base al tipo di account e alla regione geografica, con alcuni utenti che segnalano opzioni più granulari e altri che riferiscono una perdita inevitabile di ulteriori strumenti smart.

Tra l’altro, va considerato che sul fronte tecnico le sintesi non sono infallibili. Come ogni sistema generativo, Gemini può omettere dettagli importanti, enfatizzare elementi secondari o interpretare in modo impreciso alcune informazioni.

Non solo: alcuni ricercatori di sicurezza hanno inoltre dimostrato che contenuti malevoli inseriti nelle email potrebbero tentare di influenzare il comportamento del sistema di riepilogo. Google ha introdotto contromisure specifiche, ma il caso conferma che l’automazione richiede un monitoraggio continuo.

La direzione è chiara: sempre più AI nella posta

I riassunti automatici sono solo una parte di una strategia più ampia. Negli ultimi mesi Google ha esteso a Gmail la generazione assistita delle email, le risposte personalizzate, la ricerca avanzata e strumenti capaci di recuperare informazioni da più servizi collegati.

La diffusione globale delle sintesi conferma una traiettoria precisa: delegare all’AI una quota crescente delle attività di analisi e gestione delle informazioni. La domanda che resta aperta riguarda il bilanciamento tra comodità e controllo. Quando i contenuti elaborati sono comunicazioni personali o professionali rilevanti, la facilità di accesso alle impostazioni di privacy non è un dettaglio secondario.