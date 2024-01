I social si sono presi il nostro tempo nel 2023, i dati

Il 2024 è cominciato ormai da quasi un paio di settimane e il vecchio anno è già un ricordo. Fare un recap generale di quanto accaduto è un’azione più che comune per le persone, cercando di capire cosa ha funzionato e cosa no, cosa è accaduto di importante e come sono cambiate le abitudini di vita. Sarebbe interessante approfondire il discorso social, capendo il tempo che le persone gli hanno dedicato e quanto tale ambito è stato in grado di occupare la vita delle persone in generale.

Vi siete mai chiesti quanto tempo passiamo sui social network? Sembra che questa volta non ci siano mezze misure: il 2023 è stato un piatto molto succulento che abbiamo assaporato, ma a base di app, piattaforme e quant’altro. Secondo quanto riportato da alcuni dati ufficiali, solo prendendo in considerazione gli smartphone Android, nel 2023 abbiamo trascorso ben 2,3 trilioni di ore sui social media. Esatto, “trilioni”. Questo dato lascia capire che si tratta di un aumento de 9% rispetto all’anno precedente. Scorrere, scorrere e ancora scorrere: sembra che lo si faccia sempre con meno fatica.

Dando un’occhiata a questi dati, le cose diventano molto interessanti. A un certo punto non si tratta più solo di tempo trascorso, ma anche di soldi spesi. Nello scorso 2023 infatti abbiamo speso circa 9 miliardi di dollari in applicazioni social. L’aumento è del 13% rispetto al 2022, con TikTok protagonista assoluto.

Basti pensare che pochi anni fa raggiungere il miliardo di dollari complessivo era pura utopia, mentre oggi proprio TikTok totalizza tale cifra ogni tre mesi. Ma come vengono spesi questi soldi? Semplicemente in donazioni verso i creators durante le loro live. Esatto, non si tratta più solo di pubblicità, bensì anche di introiti derivanti dalle donazioni.

Le altre piattaforme stanno invece esplorando altri modi per guadagnare, come gli abbonamenti, gli acquisti in-app e molto altro. Basti pensare a Snapchat+, variante del social che ha fatto un vero e proprio boom negli ultimi mesi del 2023.

Tornando però TikTok, siamo di fronte all’applicazione regina in assoluto, con un numero di download nettamente superiore a tutte le altre piattaforme. Siamo sicuri di trovarci a seguire la direzione giusta? A beneficiarne potrebbero essere soprattutto l’assenza di privacy e la disinformazione.