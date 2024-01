IceDrive: spazio di archiviazione gigante, sicuro e conveniente

IceDrive si presenta come uno dei cloud più convenienti e dalle caratteristiche meglio assortite. L’ottimo rapporto qualità-prezzo degli abbonamenti è solo uno dei tanti vantaggi che il servizio offre.

L’estrema sicurezza del software, l’incredibile spazio che ogni singolo pacchetto mette a disposizione, la rapidità e l’assistenza efficiente sono alcune delle caratteristiche che lasciano capire bene il perché IceDrive viene considerato uno dei fedeli alleati di centinaia di migliaia di professionisti in tutto il mondo.

IceDrive: la soddisfazione degli utenti che l’hanno già provato

IceDrive ha tutta la praticità di un hard disk esterno, senza il bisogno di occupare uno spazio fisico. L’estrema efficienza del servizio, poi, completa il quadro di un software che imparerai ad amare sia per i costi accessibili (anche per il piano LifeTime) sia per la facilità d’uso.

“Mai un login che vada storto”; “cartella criptata”; “protocolli aggiornatissimi”, “semplicità d’uso grazie ad una interfaccia intuitiva”. Sono solo alcuni dei commenti che possiamo leggere online.

A strappare la soddisfazione degli utenti, inoltre, c’è anche l’app, disponibile per dispositivi mobili e desktop e sia per Android che per iOS. Grazie all’applicazione è possibile visualizzare e gestire file, sincronizzare i file tra i vari device su cui è installata l’app, effettuare il backup dei file, così da proteggerli da perdite o danneggiamenti.

Ti ricordiamo che IceDrive è disponibile anche in forma gratuita con una spazio di archiviazione di ben 10 Gb. Una modalità entry level che, fra l’altro, lascia subito capire la bontà del servizio.

A chi è adatto IceDrive?

A qualsiasi professionista che abbia bisogno di spazio di archiviazione più o meno grande. Ecco alcuni esempi:

Fotografi e videografi : offre spazio di archiviazione sufficiente per conservare foto e video ad alta risoluzione e una serie di funzionalità utili come la condivisione dei file e la sincronizzazione tra dispositivi.

: offre spazio di archiviazione sufficiente per conservare foto e video ad alta risoluzione e una serie di funzionalità utili come la condivisione dei file e la sincronizzazione tra dispositivi. Imprenditori : IceDrive archivia documenti, presentazioni e altri file aziendali ed è l’ideale per condividere file e favorire la collaborazione tra colleghi online.

: IceDrive archivia documenti, presentazioni e altri file aziendali ed è l’ideale per condividere file e favorire la collaborazione tra colleghi online. Lavoratori autonomi: il servizio può essere utilizzato per archiviare file personali e professionali (è possibile pensare a commercialisti che hanno bisogno di conservare in un luogo sicuro lo storico tributario dei propri clienti).

