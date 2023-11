Il Black Friday di iMobie è iniziato: fino all'85% sui tool per Android e iOS

Le offerte del Black Friday e del Cyber Monday sono partite e non fa eccezione iMobie che propone sconti fino all’85% su tante app e tool disponibili per il trasferimento e la gestione dei file, il recupero dei dati, il mirroring da smart a PC e molto altro.

Per gli utenti Android e iOS ci sono tanti tool da utilizzare per migliorare il funzionamento del proprio smartphone. Le opzioni su cui puntare sono davvero tante e il risparmio ottenibile, in questo momento, è elevato.

Le promozioni di iMobie sono disponibili tramite il sito ufficiale. Gli sconti proposti sono importanti e riguardando i servizi in abbonamento annuale, tutti proposti con 60 giorni di garanzia di rimborso.

Per scoprire le promozioni disponibili e attivare quelle desiderate vi basta accedere al sito di iMobie e poi premere sul banner dedicato alle promozioni del Black Friday e del Cyber Monday.

Tante utili app da comprare a prezzo ridotto: è il Black Friday di iMobie

Da tempo, iMobie mette a disposizione di utenti iPhone e Android una lunga serie di tool pensati per utilizzare in modo ancora più semplice il proprio dispositivo. Trasferire file su PC, recuperare dati smarriti, correggere errori del sistema operativo, effettuare il mirroring e tante altre funzionalità non presenti “di serie” su Android e iPhone possono essere sbloccate grazie a iMobie.

Le offerte del Black Friday e del Cyber Monday consentono di risparmiare fino all’85% sui vari servizi dell’azienda. Tra le proposte troviamo:

AnyUnlock 11-in-1 iOS Bundle in offerta a 49,99 dollari invece di 333,89 dollari

in offerta a invece di 333,89 dollari DroidKit 8-in-1 Android Bundle in offerta a 59,99 dollari invece di 269,92 dollari

in offerta a invece di 269,92 dollari AnyTrans + PhoneRescue for iOS in offerta a 49,99 dollari invece di 109,99 dollari

in offerta a invece di 109,99 dollari AnyTrans + AnyFix in offerta a 39,99 dollari invece di 149,99 dollari

Sono disponibili, inoltre, diverse altre proposte tra le offerte del Black Friday e del Cyber Monday di iMobie. Su tutte le offerte c’è una garanzia di rimborso valida per 60 giorni. Per saperne di più è possibile seguire il link qui di sotto.

