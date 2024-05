Veritas: la carta prepagata che ti protegge dalle truffe online, tua in 5 minuti

Effettuare acquisti online è diventato una pratica quotidiana per milioni di persone. Purtroppo però, con la comodità degli acquisti online, arriva anche il rischio crescente di truffe e frodi. Ecco perché sempre più consumatori scelgono di utilizzare Carta Veritas, una carta prepagata che offre un livello superiore di sicurezza e protezione.

Carta Veritas è stata progettata con un obiettivo principale: proteggerti dalle truffe online. Una delle sue caratteristiche più rilevanti è che non è collegata direttamente al tuo conto bancario principale. Questo significa che, anche in caso di furto dei dati della tua carta, il rischio di perdere una somma ingente di denaro è uguale a zero.

Perché scegliere Carta Veritas?

Richiedere la tua Carta Veritas è semplice e veloce: in soli 5 minuti potrai godere di uno strumento sicuro per effettuare pagamenti online e proteggere le tue finanze.

Ecco i vantaggi di Carta Veritas:

Richiesta online in 5 minuti : Attiva la tua carta prepagata comodamente da casa tua, senza code o pratiche burocratiche.

: Attiva la tua carta prepagata comodamente da casa tua, senza code o pratiche burocratiche. Sicurezza garantita : Tecnologia all’avanguardia per proteggere le tue transazioni online.

: Tecnologia all’avanguardia per proteggere le tue transazioni online. Zero canoni : Nessun costo di attivazione o canoni mensili.

: Nessun costo di attivazione o canoni mensili. Gestione semplice : Controlla il tuo saldo e le tue transazioni in tempo reale tramite l’app dedicata.

: Controlla il tuo saldo e le tue transazioni in tempo reale tramite l’app dedicata. Utilizzo versatile : Puoi utilizzare Carta Veritas per acquisti online, nei negozi fisici e per prelevare contanti.

: Puoi utilizzare Carta Veritas per acquisti online, nei negozi fisici e per prelevare contanti. IBAN dedicato: Gestisci le tue finanze con un IBAN dedicato, perfetto per ricevere bonifici e pagamenti.

Le carte prepagate, come Carta Veritas, offrono diversi vantaggi in termini di sicurezza: Controllo del budget. Carica solo la cifra che ti serve per gli acquisti online, limitando così il rischio di perdite finanziarie in caso di frode. Nessun collegamento al conto corrente. In caso di furto dei dati della carta prepagata, i truffatori non avranno accesso al tuo conto principale. Transazioni sicure: Veritas utilizza tecnologie all’avanguardia per proteggere le tue transazioni online, come la crittografia e l’autenticazione a due fattori.