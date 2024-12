Il chatbot AI Grok disponibile gratis per gli utenti X

Grok, il chatbot AI realizzato da xAI per il social network X, sta diventando disponibile gratuitamente anche per gli utenti comuni.

Fino a poche ore fa il modello AI era accessibile solo agli utenti X Premium ma, in alcune aree per ora circoscritte, sembra che Grok sia ora accessibile senza particolari costi. I fortunati utenti hanno riportato come l’utilizzo sia comunque limitato a 10 prompt ogni 2 ore e 10 generazioni di immagini nello stesso lasso di tempo. Di fatto, nulla che possa impedire di testare con mano le sue enormi potenzialità.

Questa mossa rende il chatbot modello freemium, un po’ come avviene già con ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic, che permettono accesso alle loro capacità gratuitamente ma con alcuni limiti.

Grok gratis? Limiti e opportunità del modello AI di xAI

A rendere particolarmente interessante Grok è il fatto che, quello che viene offerto è lo stesso modello dell’opzione Premium, ovvero Grok-2.

Tra i lati apprezzabili di questo chatbot vi è la possibilità di generare immagini in modalità Fun Mode, capace di rendere gli output più ironici e sarcastici rispetto agli altri modelli AI.

Il passaggio all’apertura verso tutti gli utenti è solo l’unico step di un lungo processo, che ha visto qualche tempo fa diventare Grok un progetto open source e che, come tanti altri prodotti simili, ha visto più di un’ombra per quanto concerne i dati utilizzati durante l’addestramento del modello.

Altro aspetto che ha creato (e probabilmente creerà) problemi al chatbot realizzato da xAI è quello dei diritti d’autore. Rispetto ad altri “colleghi” Grok tende a essere molto più permissivo con gli utenti per quanto concerne le potenziali violazioni dei copyright, attirando le attenzioni di molti avvocati.

Sebbene ChatGPT sembri ancora distante anni luce, di certo l’apertura a tutti gli utenti può lanciare Grok in un settore sempre più affollato, offrendo un altro punto di vista sui chatbot AI.