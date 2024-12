Il conto che semplifica la vita alle partite IVA: tasse pagate senza pensieri

Le tasse sono troppo spesso una preoccupazione, anche quando il loro importo è proporzionale alle entrate. Ci sono periodi dell’anno, infatti, in cui si sommano tante scadenze e rispondervi puntualmente non è sempre facile. Così come non è facile – anche tenendo conto della variabilità fiscale e tributaria di ogni professionista – stimare correttamente quanto bisognerà pagare entro quella data. Il conto HYPE Business ha, anche da questo punto di vista, la soluzione perfetta. Si chiama Tax Manager ed è lo strumento compreso nel conto HYPE Business.

Come funziona Tax Manager e perché non puoi farne a meno

Diciamolo chiaramente: spesso la difficoltà nel pagare le tasse non è legata alla superficialità o alla volontà di evadere l’erario. Molto più semplicemente la tassazione nel nostro Paese è estremamente elevata e quanto entra ogni mese (o a ogni lavoro) serve spesso a pagare le altre spese ordinarie (utenze, spese alimentari, spese mediche, carburante, spese per i figli, eccetera). Soprattutto per chi ha un lavoro poco lineare, come i liberi professionisti e le partite IVA, per cui non si ha lo stipendio fisso su cui sapere di poter contare, diventa difficile avere sempre la liquidità per pagare, per esempio, la scadenza dell’IRPEF, quella sui contributi previdenziali INPS, quella sull’acconto dell’IVA e quelle sulle imposte regionali.

Tax Manager è la soluzione a questi problemi. È infatti un nuovo strumento presente nel conto HYPE Business che consente di avere il controllo sulle scadenze fiscali della propria attività. La funzione, infatti, stima in automatico le imposte e i contributi relativi all’anno precedente che si dovranno pagare, permettendo soprattutto di accantonare una certa cifra così da avere la liquidità, al momento delle scadenze, per pagare le tasse.

In questo senso si rivela utile e interessante anche la possibilità di pagare gratuitamente gli F24 direttamente dall’app HYPE Business. Un conto corrente ricco di vantaggi e opportunità per assicurarsi una gestione più virtuosa della propria attività.