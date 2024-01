Il dirigente di VanEck prevede 2 miliardi di dollari per l'ETF su Bitcoin di BlackRock

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha finalmente dato l’approvazione ai primi exchange-traded fund di Bitcoin (BTC) il 10 gennaio. La notizia ha portato i prezzi del BTC al di sopra dei 48.000$ per la prima volta in quasi due anni e i precedenti massimi stabiliti nel 2021 saranno probabilmente superati quest’anno. Un dirigente di VanEck, Matthew Sigel, ha rivelato che l’ETF su Bitcoin di BlackRock ha già accumulato 2 miliardi di dollari.

La migliore criptovaluta DeFi InQubeta (QUBE) è uno dei pochi progetti che potrebbe finire per superare BTC nel 2024, nonostante la crescita esponenziale prevista per il re delle criptovalute. Il suo obiettivo è quello di liberare l’accesso agli investimenti in intelligenza artificiale (AI), dal momento che un’ampia fetta di potenziali investitori non può soddisfare i prerequisiti richiesti da molte vie di investimento tradizionali. L’utilità dell’ecosistema di InQubeta la posiziona per una crescita esponenziale che potrebbe imitare i modelli di crescita storici di BTC.

Anche Sei (SEI) è un’opzione da prendere in considerazione se stai cercando di capire quale criptovaluta acquistare. L’exchange decentralizzato ha registrato un’impressionante impennata del 9.130% nel 2023 e i prezzi sono aumentati di oltre il 216% nell’ultimo mese.

InQubeta (QUBE) emerge come la migliore criptovaluta in cui investire

InQubeta ha suscitato molto clamore da quando è iniziata la prevendita e un numero crescente di investitori continua a gravitare sul suo ecosistema. Sono già stati raccolti oltre 8,2 milioni di dollari mentre la prevendita entra nella sua settima fase.

La crescita del prezzo di QUBE ha superato quella di BTC nell’ultimo anno, portando agli investitori profitti del 220%, con un ulteriore 37,5% di guadagno prima della distribuzione dei token sugli exchange.

Uno dei problemi principali che un gran numero di investitori deve affrontare quando cerca di utilizzare i canali di investimento tradizionali è quello di vedersi negare l’accesso perché non soddisfa i requisiti richiesti. Questo impedisce agli investitori con budget e redditi più bassi di guadagnare dai loro investimenti e rallenta il flusso di capitali verso le aziende che ne hanno bisogno.

Ecco come InQubeta affronta questo problema:

Gli investitori acquistano QUBE con denaro fiat o con il proprio wallet di criptovalute. In questo modo possono investire nelle startup di intelligenza artificiale acquistando i token ERC20 prodotti da queste ultime

prodotti da queste ultime Questi token sono rappresentazioni digitali di opportunità di investimento e non possono essere imitati o duplicati. Gli investitori possono facilmente verificare la loro autenticità sulla blockchain di InQubeta

I token vengono trasferiti agli investitori una volta completati gli acquisti, mentre le startup ottengono QUBE, che possono convertire in denaro liquido

Il valore dei token ERC20 venduti sulla rete QUBE cresce di valore man mano che le startup che le hanno create aumentano la loro capitalizzazione di mercato. I token possono essere rivenduti sul marketplace NFT in qualsiasi momento, quindi gli investimenti possono essere facilmente liquidati

ETF su Bitcoin approvati dalla SEC

Matthew Sigel, responsabile della ricerca sugli asset digitali di VanEck, ha recentemente rivelato che l’azienda ha già raccolto oltre 2 miliardi di dollari dagli attuali possessori di Bitcoin per il lancio del suo ETF su Bitcoin spot, che ora è stato approvato dalla SEC.

Se ciò fosse vero, si tratterebbe di un nuovo record per quanto riguarda gli scambi di asset e il volume di trading per un exchange-traded fund nella sua prima settimana.

I prezzi di BTC sono tornati nella fascia tra 42.000 $ – 43.000 $ dopo aver testato il livello di resistenza di 49.000 $ e il consenso è che i prezzi potrebbero raggiungere 160.000 $ quest’anno.

Sei (SEI) emerge come una delle migliori criptovalute in cui investire

Un investimento di 100 $ in SEI si sarebbe moltiplicato per oltre 2.000 dollari nel 2023 e il layer exchange decentralizzato sembra pronto per un’ulteriore crescita. Le prestazioni della sua blockchain sono state uno dei fattori principali che hanno spinto nuovi utenti verso il suo spazio DeFi, in quanto non presenta alcune delle limitazioni associate agli exchange decentralizzati.

Riepilogo

Ti stai chiedendo come entrare nelle criptovalute? Non guardare oltre a QUBE, BTC e SEI. Sebbene BTC sia la più gettonata al momento, QUBE probabilmente la supererà di gran lunga, mentre SEI si piazza al secondo posto.

