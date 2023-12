Il dominio di Bitcoin si espande e NuggetRush è in ottica 100x

A seguito di un significativo rialzo dei prezzi, Bitcoin (BTC) ha aumentato la sua posizione sul mercato. Al contrario, Pepe (PEPE), una popolare meme coin, sta registrando un crollo dei prezzi dopo un rapido rialzo. Nel frattempo, NuggetRush (NUGX), una nuova meme coin P2E, è stata indicata da un trader affidabile come in grado di registrare un rialzo di 100x.

Questo articolo tratterà gli ultimi sviluppi nel panorama delle criptovalute, compreso il motivo per cui NuggetRush è uno degli altcoin da tenere d’occhio. Iniziamo.

>> Approfondisci NuggetRush <<

NuggetRush (NUGX): un token promettente con un potenziale da 100x

La community delle criptovalute è in fermento dopo che un trader esperto ha fatto un’osservazione su una delle migliori ICO, NuggetRush (NUGX). Secondo il suo commento, questa criptovaluta ha un potenziale di rialzo da 100x. Ha aggiunto che la sua intersezione con due delle più grandi narrazioni nello spazio delle criptovalute e la forte community che costruirà la rendono pronta per una crescita esplosiva. Spieghiamo meglio.

NuggetRush è un mix di P2E, GameFi e meme. Questo la rende una meme coin P2E, cioè con un lato ludico e uno utile. Come meme coin, utilizzerà la potenza di internet per creare un seguito di appassionati di meme e giochi. Inoltre, i possessori del token avranno voce in capitolo sul futuro del gioco e dell’ecosistema. Questa forte dedizione alla community farà salire il valore del token alle stelle.

Inoltre, grazie all’integrazione P2E, l’azienda lancerà un gioco coinvolgente sull’estrazione dell’oro. Si prevede che questo porterà traffico nell’ecosistema, che a sua volta porterà a una domanda del token. Considerato il gioco pronto per essere utilizzato, ci sarà una domanda massiccia che farà salire il valore del token.

Date queste premesse, si tratta della migliore nuova criptovaluta in cui investire. La prevendita è al terzo turno e un token costa solo 0,013 $. Secondo un trader esperto, il suo valore aumenterà di 100x dopo il lancio.

>> Scopri NuggetRush ora <<

Bitcoin (BTC): prezzo in aumento e dominio

Bitcoin (BTC) ha conquistato il centro della scena a dicembre. Nei primi 7 giorni del mese, il prezzo di BTC è salito di oltre il 14% e il suo dominio è salito al 53,5%. Questo ha generato un notevole entusiasmo all’interno della community delle criptovalute e molti prevedono che presto inizierà un mercato rialzista.

Durante questo periodo, Bitcoin ha creato un massimo annuale, salendo sopra i 44.000$, un livello visto per l’ultima volta nel 2022. Considerato l’entusiasmo in aumento e Bitcoin che guadagna slancio, la criptovaluta è sulla buona strada per superare il proprio massimo storico.

Date queste premesse, Bitcoin è una delle migliori criptovalute in cui investire. Se vuoi posizionarti per ottenere guadagni significativi, si tratta di una delle criptovalute da prendere in considerazione.

Pepe (PEPE): crollo dei prezzi; rialzo a breve?

Pepe (PEPE) è un token molto popolare, non solo nell’ecosistema dei meme, ma anche sull’intero mercato delle criptovalute. Essendo uno dei migliori altcoin sul mercato, le sue attrattive includono una politica di zero tasse e la natura deflazionistica.

Recentemente ha registrato un forte rialzo dei prezzi, ma attualmente è in calo. La causa principale di questo calo può essere legata alle prese di profitto degli investitori. Nonostante ciò, alcuni trader stanno vedendo il suo prezzo attuale come un’opportunità per aggiungere altri token Pepe tra le loro proprietà a un prezzo più basso.

Si prevede che nei prossimi giorni la criptovaluta possa salire, nonostante le ultime pressioni ribassiste. In previsione di un’impennata, Pepe è una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Conclusione

L’aumento della posizione dominante di Bitcoin è un indicatore rialzista, che suggerisce una ripresa dei prezzi più forte. Inoltre, Pepe sta subendo un calo di prezzo dopo un rialzo. Ancora, NuggetRush sta creando entusiasmo dopo che è stato previsto un aumento di prezzo di 100x. Se vuoi partecipare alla prevendita, clicca sul link qui sotto.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Ilsoftware.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Ilsoftware.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.