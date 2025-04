Il figlio di Trump ha trovato un modo utilissimo di usare il suo account Xbox

Il figlio diciannovenne del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Barron Trump, ha trovato una soluzione ingegnosa per mantenere le sue connessioni sociali durante gli studi alla New York University. Utilizzando piattaforme di gaming come Xbox e Discord, Barron ha saputo superare le sfide uniche imposte dalla sua condizione di alta visibilità pubblica e dalle necessità di sicurezza.

La scelta di queste piattaforme non è casuale. La costante presenza di agenti dei Servizi Segreti, incaricati di garantirne la protezione, limita la possibilità di Barron di stabilire rapporti spontanei con i compagni di corso. Inoltre, per evitare problematiche legate alla diffusione del numero di telefono personale, il giovane Trump ha optato per un metodo alternativo di comunicazione.

Niente numero: solo un tag

La vita quotidiana alla NYU per Barron è caratterizzata da spostamenti rapidi tra le aule, sempre sotto l’occhio vigile della scorta. Questo contesto rende difficoltoso instaurare relazioni tradizionali con i colleghi e le colleghe.

Tuttavia, le piattaforme di gaming gli hanno permesso di integrarsi nella cultura digitale, trasformandosi in un ponte per la socializzazione. Attraverso queste piattaforme, Barron riesce a coltivare amicizie e a mantenere un senso di normalità nonostante le restrizioni imposte dal suo status.

Rivelando il suo “gamertag” al posto del suo numero di telefono, cioè il nickname scelto per le partite online sulle piattaforme da gaming, Barron può comunicare in modo sicuro e selettivo con amici fidati, inviando messaggi testuali e partecipando a chat vocali in un ambiente virtuale controllato.

Il ragazzo è un esperto di tecnologia

Donald Trump non ha mancato di elogiare le competenze del figlio in ambito tecnologico. In un’intervista, l’ex presidente ha ricordato un episodio in cui Barron è riuscito a riattivare un laptop spento, definendolo un giovane dotato di “straordinarie abilità con la tecnologia“. Questo episodio non solo mette in luce le capacità tecniche di Barron, ma evidenzia anche il ruolo cruciale della tecnologia nella sua vita quotidiana.

La strategia di Barron Trump dimostra come le piattaforme di intrattenimento digitale possano evolversi in strumenti di comunicazione efficaci, soprattutto per coloro che affrontano sfide uniche legate alla loro visibilità pubblica. In un mondo sempre più connesso, l’uso creativo della tecnologia può offrire soluzioni pratiche per superare barriere sociali e logistiche.