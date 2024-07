Il menu Start di Windows NT vi piaceva? Non usava immagini bitmap

Dave Plummer è l’ex ingegnere Microsoft che, tra le sue varie “invenzioni”, fu autore del Task Manager. Questo utile componente di sistema, richiamabile velocemente premendo la combinazione di tasti CTRL+MAIUSC+ESC , nacque nel lontano 1994. Cosa molto meno nota è che Plummer è anche l’ideatore del menu Start di Windows NT 4.0.

Ricordate quell’iconico menu, così pulito ed efficace, che si apriva istantaneamente cliccando sul pulsante posto in basso a sinistra nella barra delle applicazioni? Ecco, Plummer ha raccontato come nacque quello storico (ed apprezzato) design.

L’immagine in figura è tratta da Beta Archive.

Windows NT: un menu Start innovativo che non usava immagini bitmap

In un’epoca in cui piovono feroci critiche sulla struttura del menu Start di Windows 11 e se ne contestano le prestazioni scadenti, Plummer rivendica orgogliosamente la paternità del menu Start di Windows NT. Nello specifico, l’ingegnere spiega che in Windows 95 il menu Start era gestito usando immagini bitmap. Nel caso di Windows NT, tuttavia, seguire la medesima strada avrebbe significato dover creare più versioni delle immagini in molte lingue diverse e per un gran numero di varianti del sistema operativo (server, workstation,…). Ciò avrebbe implicato la gestione di un’enorme quantità di immagini.

Così Plummer si è attivato per creare un menu Start che potesse generarsi in modo dinamico, includendo elementi visuali come testi e gradiente di sfondo.

A quel tempo, non esisteva un metodo diretto per disegnare il testo in verticale. Windows NT, però, disponeva di una caratteristica che permetteva di ruotare all’occorrenza la “tela” sulla quale si disegnavano elementi grafici.

Plummer ha quindi fatto ricorso a chiamate GDI (Graphics Display Interface) per generare il gradiente di sfondo che sfuma dal blu al nero, come il cielo sulla scatola di Windows NT, e scrivervi sopra il testo con il riferimento alla specifica edizione di Windows NT.

Gli altri racconti di Dave Plummer

L’ingegnere è uno dei nomi che hanno contribuito a fare la storia dei sistemi operativi Microsoft. Di recente Plummer ha svelato perché i file Zip sono lenti da gestire in Windows (spoiler: perché nulla è cambiato da 25 anni a questa parte nell’apertura degli archivi compressi) e ha invitato a riflettere che alcuni componenti software sono rimasti tal quali.

Per esempio, la finestra di formattazione Windows contiene ancora oggi, dopo 30 anni, un piccolo difetto grafico che rimane nel codice dopo l’applicazione di un intervento da parte di Plummer stesso.