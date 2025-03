Il microcontroller più piccolo al mondo è di Texas Instruments: misura 1,38 millimetri quadrati

In occasione dell’Embedded World 2025, Texas Instruments (TI) ha presentato il suo microcontroller (MCU) MSPM0C1104, definendolo “il microcontrollore più piccolo al mondo”. Con una superficie di soli 1,38 mm², questo dispositivo ultracompatto mira a rivoluzionare il settore delle applicazioni indossabili e dei dispositivi elettronici personali. Secondo TI, MSPM0C1104 è il 38% più piccolo rispetto ai concorrenti più compatti e sarà disponibile a un costo di appena 20 centesimi per unità.

Perché il microcontroller Texas Instruments MSPM0C1104 è rivoluzionario

Nonostante le sue dimensioni ridotte, MSPM0C1104 è un vero e proprio microcontrollore con tutti i componenti necessari per gestire un ampio ventaglio di funzioni in totale autonomia.

Alla base del suo funzionamento, troviamo un SoC Arm Cortex-M0+ a 32 bit, con una frequenza operativa fino a 24 MHz. Il sistema dispone di 1 KB di SRAM e fino a 16 KB di memoria flash, sufficienti per gestire applicazioni a basso consumo di risorse.

Il microcontrollore integra anche un convertitore analogico-digitale (ADC) a 12 bit con tre canali, sei pin di I/O generici e il supporto per protocolli di comunicazione standard come:

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

SPI (Serial Peripheral Interface)

I²C (Inter-Integrated Circuit)

Queste caratteristiche rendono il microcontroller di TI particolarmente adatto per quei dispositivi che necessitano di funzioni di controllo e sensing, migliorando così le prestazioni in applicazioni come auricolari intelligenti, dispositivi medici e sensoristica avanzata.

Efficienza energetica e resistenza ambientale

Uno dei punti di forza del microcontrollore MSPM0C1104 è la sua efficienza energetica: consuma appena 87 μA/MHz e 5 μA in standby. Inoltre, il dispositivo è progettato per operare in ambienti estremi, con un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 125°C.

Gli ingegneri di TI hanno anche integrato un buzzer nel microcontrollore, una caratteristica insolita per dispositivi di queste dimensioni, che potrebbe risultare utile in alcune applicazioni di notifica o segnalazione acustica.

Confronto con Raspberry Pi RP2040

Il microcontrollore MSPM0C1104 è il membro più piccolo della famiglia MSPM0 di TI ed è già disponibile per l’acquisto.

Sebbene rappresenti un’opzione ideale per applicazioni ultra-compatte, non può competere con microcontrollori più potenti come il Raspberry Pi RP2040. Quest’ultimo, con un prezzo di circa un euro, offre una potenza di calcolo superiore ed è utilizzato in oltre 100 schede di terze parti, rendendolo una scelta flessibile per progetti che richiedono maggiore capacità di elaborazione.