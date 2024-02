Il Nuovo Rivale di Binance con un modello di condivisione dei ricavi unico: supererà BNB su più livelli?

Mentre Binance Coin (BNB) può essere considerato uno dei token criptovalutari di punta di una piattaforma di scambio crittografico altamente valutata, un nuovo rivale sta entrando in scena per scuotere il dominio di Binance. A differenza di Binance, l’exchange Pullix (PLX) verrà lanciato sulla rete blockchain con funzionalità più adatte al trading futuro.

Binance Exchange Incontra Una Forte Competizione

Binance Exchange ha mantenuto la sua posizione come il più grande scambio cripto al mondo basato sul volume di trading giornaliero. Tuttavia, questo titolo potrebbe essere presto sotto minaccia dato che la piattaforma di scambio Pullix è pronta a essere lanciata sulla blockchain. Il modello di condivisione dei ricavi di Pullix che consente ai detentori di token di ottenere una quota dei ricavi della piattaforma potrebbe essere un catalizzatore che aiuterà la piattaforma a superare Binance prima del previsto.

Nel frattempo, l’efficienza di Binance nel settore delle criptovalute non può essere trascurata, avendo creato altri sottoprogetti come Binance Chain, Binance Academy, Trust Wallet e progetti di ricerca, tra gli altri.

In un altro sviluppo, il Binance Coin (BNB) ha mantenuto un valore di prezzo superiore ai $200 dal 2021 secondo i dati di CoinMarketCap. Nell’ultimo mese, il prezzo di Binance Coin ha registrato un aumento del 7% per consolidare il suo valore di prezzo sopra i $300. Nel complesso, BNB è un progetto cripto di punta. Tuttavia, il punto di prezzo economico di PLX e il modello di condivisione dei ricavi potrebbero spingere più investitori verso il progetto rispetto a BNB.

Pullix (PLX) pronto al lancio in 70 Giorni, può competere con Binance?

Pullix (PLX) implementerà un modello molto interessante nel suo scambio ibrido per rendere il trading più redditizio per gli individui. Come scambio trade-to-earn, la piattaforma Pullix introdurrà un modello di condivisione dei ricavi dove ai detentori di token verrà data una percentuale dei ricavi generati sulla piattaforma.

Inoltre, Pullix migliorerà l’esperienza di trading dei membri sinergizzando le migliori caratteristiche degli scambi DeFi e CeFi per creare una piattaforma di scambio ibrida unica sulla rete blockchain. Allo stesso modo, sulla piattaforma possono essere scambiate molteplici criptovalute, inclusi Binance Coin, Bitcoin, Ethereum e altri.

Mentre attualmente alla 7a fase della prevendita, il token PLX, un token ERC20 costruito sulla blockchain Ethereum, viene venduto a $0,10 insieme a un bonus del 25% che è disponibile per tutti i clienti. La piattaforma Pullix ha registrato oltre 15.000 membri e ha raccolto finora oltre $5 milioni nella prevendita. Gli investitori iniziali del progetto hanno registrato un ROI superiore al 150%.

Con altre due fasi di prevendita prima del lancio del progetto in 70 giorni, la prevendita di PLX sta ora registrando un maggiore afflusso di investitori che stanno scoprendo il massiccio potenziale di Pullix sia come piattaforma di scambio sia come token. A giudicare dai fattori di mercato rialzisti, gli esperti hanno suggerito che il token PLX guadagnerà 100 volte in valore dopo il lancio.

Uno dei fattori di mercato di spicco che può portare a un aumento del prezzo di PLX è la funzionalità di bruciatura dei token. Questa caratteristica mira a ridurre la circolazione del token PLX bruciandone una percentuale significativa. Pertanto, la scarsità che questo modello di bruciatura causerà triggererà un aumento di valore nel tempo. Alla traiettoria di prezzo attuale, gli investitori hanno ancora l’opportunità di investire nel token PLX, che gli esperti scelgono come una delle migliori criptovalute in cui investire nel 2024.

