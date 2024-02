Il pulsante della barra laterale di Edge vi infastidisce? Ecco come eliminarlo

Gli utenti del browser Microsoft Edge stanno notando la comparsa di un nuovo pulsante nell’angolo superiore destro del browser. La novità interessa coloro che hanno disattivato l’assistente digitale Copilot e che, a seguito dei recenti aggiornamenti, hanno adesso a che fare con un pulsante che attiva o disattiva la barra laterale.

Mentre nella versione precedente di Edge, il pulsante in basso a destra scompariva dopo aver disabilitato la barra laterale, quello nuovo (raffigura una freccia che punta verso sinistra) sembra permanente, quindi non disattivabile. Ha anche l'”effetto collatorale” di spostare il menu del browser verso sinistra, risultando quindi scomodo per molti utenti.

Come disattivare il nuovo pulsante della barra laterale di Edge

Allo stato attuale, purtroppo, Edge non contiene alcuna opzione integrata a livello di interfaccia per sbarazzarsi del nuovo pulsante della barra laterale.

Un metodo semplice per non vederlo più, consiste proprio nel riattivare Copilot, cosa che ovviamente risulta piuttosto vantaggiosa per Microsoft. L’azienda di Redmond sta infatti cercando di spingere un sempre maggior numero di utenti a usare Copilot.

Gli utenti più smaliziati possono comunque eliminare il pulsante della barra laterale di Edge utilizzando un’opzione da richiamare all’avvio del browser Web.

Le procedura in pratica

Accedere alle impostazioni di Edge digitando edge://settings/system nella barra degli indirizzi.

nella barra degli indirizzi. Disattivare l’opzione Avvio rapido quindi chiudere completamente Edge (verificare da Task Manager che non ci sia alcun processo collegato a Edge ancora in esecuzione).

Cliccare con il tasto destro sul collegamento a Edge presente sul desktop di Windows quindi scegliere Proprietà.

Oltre la fine di quanto contenuto nel campo Destinazione (ad esempio "C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" ) aggiungere uno spazio quindi inserire quanto segue: --disable-features=msGenericIconSidebarButton

) aggiungere uno spazio quindi inserire quanto segue: Cliccando su OK, si possono salvare le modifiche quindi riavviare il browser Microsoft.

Una volta riavviato Edge, è possibile verificare la scomparsa del nuovo pulsante della barra laterale.

Ovviamente, l’intervento ha effetto se e solo se si avvia Edge cliccando due volte sul collegamento presente sul desktop.

Se si eseguisse il browser utilizzando qualunque altro metodo, il pulsante della barra laterale sarà ancora nella posizione originale.