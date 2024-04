Il Redmi Note 13 di Xiaomi è disponibile con CODICE sconto su eBay

È il momento di parlare Xiaomi Redmi Note 13, uno smartphone che oggi arriva su eBay con uno sconto eccezionale. Composto da un modulo a tre fotocamere, da un ampio display e in grado di tirare fuori ottime prestazioni, questo telefono ha un rapporto qualità-prezzo inimitabile.

È interessante sapere che un prezzo così basso si può ottenere inserendo un codice sconto (PSPRAPR24). Questo, che fa capo alla ormai celebre iniziativa “Più spendi, più risparmi“, va introdotto all’interno dell’apposito box in fase di acquisto. È proprio così che il costo finale scende a soli 159,99 €, probabilmente il prezzo più basso in circolazione per lo Xiamo Redmi Note 13.

La versione in vendita su eBay è quella colorata di verde e con garanzia inclusa per 24 mesi. La spedizione avviene in due giorni ed è gratuita.

Per quanto concerne il venditore, parliamo di un professionista del sito e-commerce che ha collezionato il 99,9% di feedback positivi con la sua attività.

La promo di eBay vi regala lo Xiaomi Redmi Note 13 a prezzo folle

Il display dello Xiaomi Redmi Note 13 è un capolavoro con i suoi 6,67″ di ampiezza. La risoluzione in full HD+ accompagna l’utente verso immagini nitide e colorate ma non finisce qui.

Basta prendere lo smartphone e girarlo per scoprire il comparto fotografico: sono tre i sensori disponibili tra cui quello principale da 108 MP. Video e foto sono da cineteca, qualcosa di realmente incredibile che rende l’esperienza utente totalmente immersiva.

Una nota di merito, oltre al comparto hardware fatto da 256 GB di memoria e da 8 GB di RAM, va sicuramente alla batteria da 5000 mAh che è letteralmente inesauribile.

Inserendo nell’apposito box il codice sconto PSPRAPR24, questo smartphone costa oggi solo 159,99 € con due anni di garanzia inclusi.