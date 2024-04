Il ripetitore più POTENTE è l'AVM FRITZ, oggi costa solo 29 EURO

I problemi di estensione della rete Wi-Fi sono forse i più comuni in assoluto ma quando entra in gioco il ripetitore AVM Fritz 600 Edition, tutto svanisce. questo è il dispositivo più amato in assoluto, siccome riesce a prendere il segnale e spararlo in tutta la casa.

Semplicissimo da installare e molto pulito in termini di design, il ripetitore riesce a garantire una potenza cospicua. Ad abbassare il prezzo ci pensa Amazon che oggi porta uno sconto del 40% a tutti i suoi utenti. In questo modo il prodotto costa solo 29,99 € con due anni di garanzia.

Compra il ripetitore Fritz su Amazon, costa pochissimo solo oggi

Il ripetitore AVM Fritz 600 Edition è dotato della tecnologia Wi-Fi Mesh e riesce pertanto a riunire più punti di accesso in un’unica rete wireless intelligente. Installarlo è davvero facile, in quanto bisogna solo collegarlo alla rete elettrica e poi usare l’applicazione ufficiale. Riesce a portare una velocità massima che arriva fino a 600 Mbit/s.

Chi compra un ripetitore di questo calibro, sfruttando peraltro un’offerta così vantaggiosa, dimostra tanta intelligenza e competenza. Ad oggi è praticamente impossibile trovare di meglio sul mercato, in quanto il brand AVM Fritz è il migliore in quest’ambito. Questo prodotto è infatti ben recensito su tutte le piattaforme ma solo su Amazon costa così poco. È espressamente consigliato per chi non riesce a diffondere la rete Wi-Fi in alcune zone della casa: una volta installato questo ripetitore, il problema è automaticamente risolto.

Grazie al 40% di sconto oggi disponibile sul famoso sito e-commerce, il prezzo cala a soli 29,99 €. La garanzia è di due anni e ci sono solo 24 ore a separarvi dal vostro nuovo acquisto siccome c’è alla spedizione veloce.