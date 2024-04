Il tablet da 10 pollici che costa 69 EURO è il più VENDUTO su Amazon

Il mito del tablet che deve essere per forza costoso per essere performante non esiste più da tempo e lo dimostra il prodotto di Yicty oggi in vendita su Amazon. Con la sua diagonale da 10″ e il suo hardware performante è questo oggi il dispositivo da portare subito a casa grazie allo sconto proposto.

Il sito e-commerce garantisce prestazioni eccezionali citando una scheda tecnica di livello ma soprattutto un gran risparmio siccome c’è il 53% in meno sul prezzo di listino. Con a bordo la variante Android 13 per quanto concerne il sistema operativo, il tablet oggi costa solo 69,99 € includendo due anni di garanzia e la spedizione veloce.

Questo tablet ha 8 GB di RAM e un display straordinario, compralo su Amazon

Partendo dall’estetica, questo tablet non ha nulla di diverso dagli altri e presenta tratti molto moderni con le sue cornici ridotte. Ovviamente questo aspetto puramente estetico favorisce l’ampiezza dello schermo che è infatti da 10″. La risoluzione è in grado di fornire immagini straordinarie siccome è in HD+.

Il punto di forza principale che spinge certamente gli utenti ad acquistare il prodotto è il mix perfetto di componenti hardware presenti a bordo. Partendo da un processore octa-core, ci sono poi anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibili fino ad 1 TB. Ogni operazione è davvero fluida e a contribuire in tal senso ci pensa il sistema operativo Android 13.

Sul retro è presente una fotocamera da 8 MP mentre ad alimentare il tutto ci pensa la batteria da 5000 mAh che porta tranquillamente il tablet a fine giornata.

Lo sconto del 53% permette agli utenti di acquistare questo straordinario dispositivo per soli 69,99 € approfittando anche di due anni di garanzia.