Il vostro browser è posseduto? No, è Browser Use che usa l'AI al posto dell'utente

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa, il modo con cui interagiamo con i nostri dispositivi e con il Web cambierà radicalmente. Gli agenti AI lato browser rappresentano una rivoluzione per gestire le attività quotidiane online, trasformando la navigazione in un’esperienza più intuitiva e automatizzata. Questi agenti non solo eseguono compiti ripetitivi, ma apprendono anche dalle interazioni, migliorando costantemente le loro capacità e adattandosi alle esigenze dell’utente.

Immaginate di poter affidare all’AI la gestione delle vostre principali attività online, come il monitoraggio dei prezzi, l’inserimento di dati in applicazioni aziendali o la ricerca di informazioni specifiche. Grazie agli agenti AI, queste operazioni possono essere eseguite in modo rapido ed efficiente, liberando tempo prezioso per concentrarsi su attività più strategiche. Inoltre, l’integrazione degli agenti AI nei browser consente un’interazione fluida con le applicazioni Web esistenti, facilitando l’automazione dei flussi di lavoro e migliorando la produttività.

Browser Use e l’automazione AI lato browser

Browser Use è una piattaforma innovativa che consente agli utenti di connettere i loro agenti di intelligenza artificiale direttamente con il browser, semplificando l’automazione delle attività online. Lo strumento offre una serie di funzionalità che rendono l’interazione con il Web più fluida ed efficiente. Grazie a un’interfaccia intuitiva e alla facilità d’uso, Browser Use permette di eseguire compiti complessi, senza la necessità di una configurazione complessa.

Uno degli aspetti distintivi di Browser Use è la sua capacità di apprendere e adattarsi alle esigenze degli utenti, migliorando continuamente le sue prestazioni attraverso l’interazione. Questo approccio all’automazione non solo aumenta l’efficienza, ma offre anche un’esperienza personalizzata, in grado di rispondere a richieste specifiche in tempo reale.

In passato abbiamo parlato di Computer Use, iniziativa di Anthropic volta ad automatizzare l’uso del computer attraverso l’AI. Successivamente è arrivata OpenAI con Operator, soluzione anch’essa volta a rendere più automatiche le interazioni con il computer.

Gli agenti AI sono insomma sempre più protagonisti e Browser Use vuole cavalcare proprio quest’onda, autocelebrandosi come migliore di OpenAI Operator già in questa prima fase (oltre l’89% di successo in centinaia di attività online).

Come funziona Browser Use: automazione senza configurazione

Browser Use consente agli utenti di saltare la configurazione iniziale, grazie a un’architettura in grado di automatizzare immediatamente le interazioni con il browser Web. Come si vede nei vari esempi, l’applicazione riesce a riconoscere e interpretare la struttura delle pagine Web (DOM, Document Object Model), rilevando il contenuto e la corrispondente funzionalità di ogni singolo elemento.

Il progetto è completamente open source ed è ospitabile sui propri sistemi installando il pacchetto Python contenente i file del progetto. Le indicazioni per procedere sono disponibili su GitHub a questo indirizzo. In alternativa, è possibile sottoscrivere un piano in abbonamento e avvalersi dei server cloud di Browser Use, senza caricare alcun software in locale.

Browser Use propone un’ampia gamma di esempi pratici per dimostrare la sua efficacia. Come spiegato qui, si possono ad esempio aggiungere automaticamente degli articoli in un carrello online e procedere al checkout; integrare LinkedIn con Salesforce per gestire i contatti; cercare offerte di lavoro e contattare direttamente i soggetti interessati; scrivere e salvare documenti in Google Docs; cercare e ordinare modelli su Hugging Face. Le possibilità sono però virtualmente illimitate e gli utenti invitati ad essere creativi.

La missione di Browser Use è semplice: permettere agli utenti di comunicare con il loro computer per completare compiti complessi in modo efficiente. La roadmap futura include miglioramenti che riguardano la “memoria” dell’agente AI, la capacità di gestire attività di pianificazione avanzate e di applicare ottimizzazioni per la riduzione dei token consumati.

Credit immagine in apertura: iStock.com – CHOLTICHA KRANJUMNONG