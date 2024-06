Iliad Box adesso è più veloce col WiFi 7: abbonati subito

Nella ampia disponibilità attuale dei servizi fibra domestica, trovarne uno affidabile e veloce è come cercare l’oro dove non c’è. Proprio qui entra in scena Iliad Box, che promette di fornire la fibra ottica direttamente nelle case degli utenti con velocità stratosferica, grazie anche al modem WiFi 7.

Iliad Box: più veloce col WiFi 7

Iliad Box è la soluzione migliore se desideri una connessione a velocità superiore. Grazie al nuovo modem, dimenticherai i limiti del passato. Finalmente avrai una linea stabile e illimitat, con download fino a 5Gbit/s nelle zone con FTTH EPON e fino a 2,5Gbit/s nelle aree con GPON. Niente più buffering e blocchi durante lo streaming dei tuoi video preferiti.

Le prestazioni di Iliad Box non si fermano alla velocità. L’offerta è completa: modem gratuito, chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, oltre all’app IliadboxConnect e alla segreteria telefonica inclusa.

Se sei già cliente di Iliad Mobile, ecco l’offerta speciale che riduce il costo mensile a soli 19,99 euro invece di 24,99€, per sempre. Questa offerta garantisce non solo risparmio, ma anche un servizio di alta qualità a un prezzo ridicolo. Finalmente, dopo questi vantaggi, non si può che definire Iliad un servizio che offre velocità massime, fibra senza limiti e prezzo di mercato davvero unico. Abbonati, perché ora potrai navigare più veloce col WiFi 7, e senza spendere una fortuna.