Iliad Box: fibra ultraveloce a 21,99€ al mese per chi attiva una promo mobile

Iliad si conferma tra i migliori operatori per la connessione domestica, grazie ad una delle fibre più veloci e affidabili in Italia. Grazie all’attuale promozione, chi attiva o possiede un’offerta mobile Iliad da 9,99€ o 11,99€ al mese può ottenere Iliad Box a soli 21,99€ al mese, invece del prezzo standard di 24,99€.

Un’opportunità imperdibile per chi vuole una connessione stabile e performante a un costo fisso e senza sorprese. Per avere maggiori dettagli basta andare sul sito di Iliad, ma vediamo le caratteristiche di questa linea.

Iliad Box: velocità fino a 5 Gbps e Wi-Fi 7 incluso

L’offerta Iliad Box si basa sulla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che porta la fibra ottica direttamente all’interno delle abitazioni, eliminando le limitazioni delle connessioni miste. Questo si traduce in prestazioni elevate e latenza ridotta, ideali per lo streaming in 4K, il gaming online e il lavoro da remoto.

Ecco le principali caratteristiche dell’offerta:

Velocità fino a 5 Gbps complessivi , con una rete ultraveloce che supporta più dispositivi connessi senza rallentamenti;

, con una rete ultraveloce che supporta più dispositivi connessi senza rallentamenti; Modem Wi-Fi 7 incluso , che garantisce una copertura ottimale in tutta la casa, sfruttando l’ultima generazione della tecnologia wireless per una connessione più stabile e veloce;

, che garantisce una copertura ottimale in tutta la casa, sfruttando l’ultima generazione della tecnologia wireless per una connessione più stabile e veloce; Chiamate illimitate incluse verso numeri fissi e mobili in Italia e in molte destinazioni internazionali;

verso numeri fissi e mobili in Italia e in molte destinazioni internazionali; Nessun costo nascosto o vincoli di durata , con trasparenza totale sul prezzo dell’offerta;

, con trasparenza totale sul prezzo dell’offerta; Possibilità di aggiungere un Wi-Fi Extender a 1,99€ al mese per estendere la copertura del segnale nelle abitazioni più grandi.

L’attivazione della fibra Iliad ha un costo una tantum di 39,99€ ed è semplice e veloce, con la possibilità di verificare la copertura direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.

Con questa promozione, chi ha già o attiva un’offerta mobile Iliad a partire da 9,99€ al mese può ottenere la fibra a soli 21,99€ al mese, assicurandosi una connessione tra le più performanti sul mercato. Per scoprire tutti i dettagli e verificare la copertura nella tua zona, visita il sito di Iliad e attiva la fibra per navigare alla massima velocità senza compromessi.