Iliad Box: la fibra ultraveloce senza limiti è in sconto a 21,99€/mese

Se sei alla ricerca di una connessione stabile, veloce e senza costi nascosti, Iliad Box è la soluzione perfetta. L’operatore ha lanciato un’offerta in fibra ottica senza limiti, con velocità fino a 5 Gbps e un prezzo fisso che non subirà mai aumenti nel tempo. Per chi è già cliente mobile Iliad, il costo scende a 21,99€ al mese, rendendo questa proposta una delle più competitive sul mercato.

L’offerta si può attivare direttamente sul sito ufficiale di Iliad: ecco tutti i dettagli e perché può essere la scelta giusta per la tua casa.

Iliad Box: fibra ultra veloce e prezzo bloccato per sempre

L’offerta Iliad Box garantisce fibra FTTH (Fiber To The Home), la tecnologia che assicura la connessione più stabile e performante. Il pacchetto prevede:

Velocità fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload , per navigare senza interruzioni, anche con più dispositivi connessi;

, per navigare senza interruzioni, anche con più dispositivi connessi; Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali , con inclusi anche alcuni Paesi esteri;

, con inclusi anche alcuni Paesi esteri; Modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, per una copertura ottimale in tutta la casa e un segnale stabile anche negli ambienti più ampi.

La proposta di Iliad Box si distingue per trasparenza e convenienza, eliminando costi nascosti e garantendo sempre il prezzo concordato. In più, la connessione in fibra pura FTTH è l’ideale per lo streaming in 4K, il gaming online senza lag e il lavoro da remoto senza interruzioni.

Inoltre, l’attivazione è semplice e immediata: basta verificare la copertura sul sito ufficiale di Iliad e completare l’iscrizione in pochi minuti. Il prezzo dell’offerta è di 25,99€ al mese, ma per chi ha già un’offerta mobile Iliad di almeno 9,99€ al mese, il costo scende a 21,99€ al mese.

Un risparmio significativo per chi vuole combinare una connessione ultra veloce con i vantaggi del mobile. L’attivazione ha un costo una tantum di 39,99€, e il prezzo dell’abbonamento è bloccato per sempre, senza vincoli né rimodulazioni future.