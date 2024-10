Iliad Fibra con Wi-Fi 7: velocità e stabilità a partire da 21,99 € al mese

Con la sua offerta per la connessione in Fibra con Wi-Fi 7 a partire da 21,99 € al mese, Iliad porta innovazione e prestazioni elevate nelle case italiane. La connessione ultraveloce, la gestione smart tramite app e i vantaggi di risparmio per i clienti mobile rendono questa offerta ideale per chi cerca stabilità, velocità e un prezzo conveniente.

Iliad, sempre in prima linea con le sue proposte innovative, presenta la prima offerta fibra in Italia che include un router con tecnologia Wi-Fi 7. L’offerta a 25,99 € al mese (ridotta a 21,99 € per chi ha un piano mobile Iliad) garantisce una connessione ultra-rapida e stabile grazie alla fibra 100% FTTH, ottima per chi cerca prestazioni elevate, stabilità e gestione avanzata della rete domestica. Vantaggi della Fibra Iliad con Wi-Fi 7 L’Iliadbox Wi-Fi 7 è un router di nuova generazione che massimizza velocità e stabilità, consentendo di navigare senza interruzioni da più dispositivi contemporaneamente. Ecco i principali vantaggi: Download fino a 5 Gbps : nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON, Iliad offre velocità di download fino a 5 Gbps, suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi. La velocità di upload può raggiungere i 700 Mbps, ideale per chi ha bisogno di una connessione potente per lavoro, streaming in 4K, e gaming.

: nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON, Iliad offre velocità di download fino a 5 Gbps, suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi. La velocità di upload può raggiungere i 700 Mbps, ideale per chi ha bisogno di una connessione potente per lavoro, streaming in 4K, e gaming. Tecnologia Wi-Fi 7 : Wi-Fi 7 è lo standard wireless più avanzato, progettato per offrire una connettività più veloce e stabile rispetto alle precedenti generazioni. È perfetto per case e uffici con molti dispositivi connessi, assicurando una connessione senza lag e massima efficienza per ogni tipo di utilizzo.

: Wi-Fi 7 è lo standard wireless più avanzato, progettato per offrire una connettività più veloce e stabile rispetto alle precedenti generazioni. È perfetto per case e uffici con molti dispositivi connessi, assicurando una connessione senza lag e massima efficienza per ogni tipo di utilizzo. Copertura ampia e stabile: con la fibra Iliad FTTH (Fiber to the Home), puoi contare su una connessione stabile e performante, con un supporto Wi-Fi ottimale anche nelle case più grandi grazie all’opzione del Wi-Fi extender. Attiva subito Iliad Fibra Offerta Fibra Iliad con Iliadbox Wi-Fi 7 L’offerta fibra di Iliad include anche altri vantaggi significativi: Chiamate illimitate : verso numeri nazionali e internazionali in oltre 60 Paesi.

: verso numeri nazionali e internazionali in oltre 60 Paesi. Iliadbox Connect App : un’app intuitiva per gestire la rete domestica, personalizzare le impostazioni Wi-Fi, controllare i dispositivi connessi e gestire eventuali problemi di rete.

: un’app intuitiva per gestire la rete domestica, personalizzare le impostazioni Wi-Fi, controllare i dispositivi connessi e gestire eventuali problemi di rete. Risparmio Energetico: Iliadbox Wi-Fi 7 è dotata di un pulsante ON/OFF e una modalità Sleeping per ridurre il consumo energetico, ideale per risparmiare energia senza staccare fisicamente la connessione. Per conoscere l’offerta completa di Iliad Fibra clicca qui.