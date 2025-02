Iliad Giga 180: 180GB e chiamate internazionali a soli 9,99€ al mese

Se sei alla ricerca di un’offerta mobile conveniente e senza vincoli, Iliad Giga 180 è la soluzione ideale per te. Con 180GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati, il tutto a soli 9,99€ al mese per sempre, questa offerta di Iliad garantisce massima libertà e trasparenza.

Iliad garantisce un’offerta trasparente e senza vincoli, con un prezzo fisso per sempre, senza rimodulazioni o costi nascosti. Con un’attivazione semplice e veloce, inoltre è possibile attivare l’offerta direttamente online.

Tutti i dettagli dell’offerta Giga 180

180GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G.

di traffico dati in 4G/4G+ e 5G. Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia.

verso fissi e mobili in Italia. 5G incluso , disponibile nelle aree coperte e sui dispositivi compatibili.

, disponibile nelle aree coperte e sui dispositivi compatibili. 13GB dedicati in roaming in Europa senza costi aggiuntivi.

senza costi aggiuntivi. Possibilità di usufruire di minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, inclusi paesi come Stati Uniti, Canada e gran parte dell’Europa.

internazionali, inclusi paesi come Stati Uniti, Canada e gran parte dell’Europa. Costo mensile di 9,99€ , con un prezzo garantito invariato nel tempo, senza sorprese o rimodulazioni.

, con un prezzo garantito invariato nel tempo, senza sorprese o rimodulazioni. Costo di attivazione SIM di 9,99€.

Servizi inclusi nell’offerta

Tra i servizi del pacchetto di Iliad sono inclusi anche:

Hotspot gratuito per condividere la connessione.

gratuito per condividere la connessione. Nessuno scatto alla risposta .

. VoLTE per chiamate di alta qualità su rete 4G/5G.

per chiamate di alta qualità su rete 4G/5G. Controllo del credito residuo e segreteria telefonica gratuiti .

. Possibilità di portare il proprio numero senza costi extra.

Inoltre, la rete 5G di Iliad assicura velocità di navigazione elevate e una copertura in continua espansione, per garantirti un’esperienza senza interruzioni.

Passa a Iliad oggi stesso e inizia a navigare senza limiti. Con Iliad Giga 180 hai tutti i vantaggi di una grande offerta, senza sorprese e senza vincoli.

Per conoscere l’offerta completa di Iliad clicca qui.