Iliad: Giga 180 con 5G incluso a 9,99€ al mese per sempre

L’offerta del momento in casa Iliad è Giga 180, con 180 Giga per navigare in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre. Per quanto riguarda l’attivazione della SIM, è previsto un costo pari a 9,99 euro.

Fin dal suo arrivo in Italia Iliad ha promosso offerte che non cambiano nel tempo, quindi senza rimodulazioni. Inoltre, tutte le offerte sono senza vincoli e costi nascosti, questo dunque dà modo agli utenti di godere della massima libertà possibile. E anche la nuova Giga 180 con 5G incluso non fa eccezione.

La rete 5G Iliad ha raggiunto più di 3.000 città. Per scoprire i dettagli dell’offerta e verificare la copertura della zona in cui si risiede, è disponibile questa pagina dedicata del sito ufficiale Iliad.

Giga 180, la nuova offerta 5G di Iliad

Con Iliad Giga 180 si ha un’offerta che consente di navigare in 5G sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad per un totale di 180 Giga al mese. Nel caso non si abbia uno smartphone idoneo alla navigazione in 5G o si abiti in una zona non ancora raggiunta dal 5G Iliad, si passerà in automatico alla connettività in 4G/4G+.

La nuova offerta Iliad include anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa. Se si è in uno dei Paesi dell’Unione europea, si hanno anche 11 Giga dedicati in roaming. Infine, l’offerta consente anche minuti illimitati verso più di 60 Paesi al di fuori dei confini Ue.

Inclusi nella nuova Giga 180 ritroviamo poi i servizi Hotspot e Mi richiami, così come la tecnologia VoLTE, la segreteria telefonica e la portabilità del numero.

I dettagli completi dell’offerta Giga 180 sono consultabili su questa pagina del sito Iliad.