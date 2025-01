Iliad GIGA 180: la super offerta tutto incluso a soli 9,99€/mese

Iliad continua a distinguersi per trasparenza e convenienza, presentando la sua nuova offerta GIGA 180. Con un costo fisso di 9,99 euro al mese, questa soluzione è pensata per chi desidera un piano completo, senza sorprese e con un’enorme quantità di traffico dati in 4G/4G+ e 5G.

Scopri subito tutti i dettagli della promozione e attivala oggi stesso.

Iliad GIGA 180 a 9,99 euro/mese: cosa include l’offerta?

Con GIGA 180 di Iliad si possono sfruttare ben 180 GB di traffico dati utilizzabili su rete 4G/4G+ e 5G, perfetti per navigare, vedere video in streaming o lavorare anche in mobilità.

Inoltre, l’offerta include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Ma anche chi viaggia in Europa trova una soluzione su misura, grazie ai 13 GB di roaming dedicati, per continuare a usare Internet senza problemi ovunque tu sia.

Hai amici o familiari all’estero? Un altro punto di forza dell’offerta sono le chiamate internazionali senza limiti verso più di 60 Paesi, dalle Hawaii a Taiwan. In più, l’hotspot è incluso, permettendo di condividere la connessione con altri dispositivi, mentre la tecnologia VoLTE assicura chiamate di alta qualità audio. Iliad, inoltre, non smette di distinguersi per la sua trasparenza: la segreteria telefonica e il controllo del credito sono completamente gratuiti, senza costi nascosti.

L’offerta GIGA 180 ha un costo mensile di 9,99 euro e una spesa (da pagare una volta sola) di 9,99 euro per l’attivazione della SIM. Mentre, superata la soglia di 180 GB, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90€/100 MB, ma solo con il consenso esplicito dell’utente.

GIGA 180 di Iliad è una soluzione semplice, ricca di vantaggi e priva di vincoli, ideale per chi cerca un’offerta chiara e garantita nel tempo. Non aspettare: vai subito sulla pagina ufficiale della promozione per attivarla!