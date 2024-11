Iliad ti offre 180GB 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre

La nuova offerta mobile di Iliad è così conveniente che quasi non puoi crederci: a soli 9,99 euro al mese per sempre puoi avere 180GB di connessione dati in 5G con minuti e SMS illimitati. Puoi attivare l’offerta direttamente online.

Come funziona l’offerta Iliad GIGA 180

Come detto, grazie a GIGA 180 potrai avere 180GB in 4G/4G+ e 5G, quest’ultima disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G di Iliad.

Per quanto riguarda invece minuti e SMS illimitati sono validi verso fissi e mobili in Italia e in Europa, con altre 60 destinazioni internazionali incluse nell’offerta. In roaming europeo puoi contare inoltre anche su 11GB di connessione dati.

Tra i benefit offerti nel pacchetto GIGA 180 hai il servizio “Mi richiami“, Hotspot, nessuno scatto alla risposta, un piano tariffario chiaro e senza sorprese, il controllo del credito residuo, segreteria telefonica, portabilità del numero e tecnologia VoLTE.

L’offerta è valida per sempre e non cambia nel tempo: non ha vincoli e costi nascosti, hai i servizi inclusi sopracitati gratuiti e l’attivazione è semplice e veloce da fare direttamente online. Non perdere l’occasione di abbracciare la rivoluzione Iliad spendendo pochissimo.