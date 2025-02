Iliad: Top 250 è l'offerta 5G più conveniente di sempre

L’operatore telefonico Iliad ha lanciato Top 250, una nuova offerta in 5G con 250 Giga più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre. La nuova proposta è rivolta ai nuovi clienti e ai già clienti che vorrebbero aumentare i loro Giga a disposizione.

In concomitanza con Top 250, Iliad ha lanciato una seconda offerta mobile in 5G dal nome Top 300. Quest’ultima include 300 Giga per navigare in Internet alla massima velocità, più minuti e messaggi illimitati al prezzo di 11,99 euro al mese per sempre.

L’offerta Top 250 di Iliad

Con Top 250 di Iliad gli utenti hanno a disposizione 250 Giga in 4G/4G+ e 5G per navigare online, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, 13 Giga dedicati in roaming nei Paesi appartenenti all’Unione europea oltre che in nazioni quali il Regno Unito, più minuti illimitati verso più di 60 destinazioni tra cui Stati Uniti d’America, Canada, Cina, Brasile, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera.

Inclusi nell’offerta Top 250 ci sono anche i servizi quali Mi richiami, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica, la tecnologia VoLTE e la portabilità del numero. A tutto questo si aggiunge poi l’hotspot, con la possibilità quindi di condividere i dati mobili dell’offerta per connettere a Internet un altro telefono, un computer o un tablet.

Attualmente il 5G Iliad raggiunge oltre 7.000 città italiane. Tra i vantaggi della nuova generazione di reti di telefonia mobile vi sono i miglioramenti significativi in termini di velocità, una latenza bassissima e la possibilità di connettere un maggior numero di persone in modo simultaneo e affidabile.

L’offerta Top 250 di Iliad è attivabile direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore telefonico fino al 6 marzo e prevede un costo di attivazione della SIM una tantum pari a 9,99 euro. Volendo, infine, è anche possibile scegliere il formato della SIM, tra il formato tradizionale fisico e quello virtuale dell’eSIM.